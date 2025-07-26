Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Слава Украине». Владелец иностранного клуба оценил матч в Лиге конференций
Румыния
26 июля 2025, 13:57 |
1010
0

«Слава Украине». Владелец иностранного клуба оценил матч в Лиге конференций

Александр Романчук и Павел Исенко проявили себя в поединке румынского ФК «Университатя Крайова»

26 июля 2025, 13:57 |
1010
0
«Слава Украине». Владелец иностранного клуба оценил матч в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine.

24 июля состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись боснийский «Сараево» и румынская «Университатя Крайова».

Хозяева одолели соперника со счетом 2:1, однако гости имеют неплохие шансы во втором поединке, который сыграют в Румынии. В составе «Университати» сыграли два украинских футболиста – защитник Александр Романчук забил шикарный гол, а голкипер Павел Исенко сделал пять сейвов и спас команду от разгрома.

После этого противостояния владелец румынского клуба Михай Ротару ярко отреагировал на игру представителей Украины:

«Могу сказать Слава Украине. Я имею в виду Романчука и Исенко. Они очень хорошо себя показали. Кстати, я не знал, что арбитр был украинцем», – наводит слова Михая Digi Sport.

28 июля команды сыграют второй матч в Лиге конференций на стадионе «Stadionul Ion Oblemenco» в городе Крайова. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

По теме:
Григорчук обратился к Ротаню после позора Полесья в Лиге конференций
Роман ГРИГОРЧУК: «У Александрии есть хорошие шансы пройти Партизан»
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина опередила рф, у которой нет клубов
Лига конференций Университатя Крайова Сараево Павел Исенко Александр Романчук (1999)
Николай Титюк Источник: Digisport.ro
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграет ли Плотницкий на ЧМ за сборную Украины? Рауль Лосано ответил
Волейбол | 25 июля 2025, 20:30 6
Сыграет ли Плотницкий на ЧМ за сборную Украины? Рауль Лосано ответил
Сыграет ли Плотницкий на ЧМ за сборную Украины? Рауль Лосано ответил

Аргентинский специалист уважает решение доигровщика не выступать, хотя и не согласен с ним

7 футболистов, которых Минай помог раскрыть для украинской Премьер-лиги
Футбол | 26 июля 2025, 11:20 5
7 футболистов, которых Минай помог раскрыть для украинской Премьер-лиги
7 футболистов, которых Минай помог раскрыть для украинской Премьер-лиги

Клуб из Закарпатской области однозначно оставил след в элитарном дивизионе нашего футбола

Джейку Полу разрешили провести бой за титул чемпиона мира. Но есть условие
Бокс | 25.07.2025, 19:31
Джейку Полу разрешили провести бой за титул чемпиона мира. Но есть условие
Джейку Полу разрешили провести бой за титул чемпиона мира. Но есть условие
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 26.07.2025, 13:48
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч
20-летний британец занял первое место в обновленном рейтинге супертяжей
Бокс | 25.07.2025, 21:02
20-летний британец занял первое место в обновленном рейтинге супертяжей
20-летний британец занял первое место в обновленном рейтинге супертяжей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
25.07.2025, 10:32 4
Футбол
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
25.07.2025, 05:17 2
Бокс
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
25.07.2025, 06:20 2
Бокс
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
25.07.2025, 08:12 1
Футбол
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
24.07.2025, 23:00 196
Футбол
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
24.07.2025, 08:02 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
24.07.2025, 16:33 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем