«Слава Украине». Владелец иностранного клуба оценил матч в Лиге конференций

24 июля состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись боснийский «Сараево» и румынская «Университатя Крайова».

Хозяева одолели соперника со счетом 2:1, однако гости имеют неплохие шансы во втором поединке, который сыграют в Румынии. В составе «Университати» сыграли два украинских футболиста – защитник Александр Романчук забил шикарный гол, а голкипер Павел Исенко сделал пять сейвов и спас команду от разгрома.

После этого противостояния владелец румынского клуба Михай Ротару ярко отреагировал на игру представителей Украины:

«Могу сказать Слава Украине. Я имею в виду Романчука и Исенко. Они очень хорошо себя показали. Кстати, я не знал, что арбитр был украинцем», – наводит слова Михая Digi Sport.

28 июля команды сыграют второй матч в Лиге конференций на стадионе «Stadionul Ion Oblemenco» в городе Крайова. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.