«Слава Украине». Владелец иностранного клуба оценил матч в Лиге конференций
Александр Романчук и Павел Исенко проявили себя в поединке румынского ФК «Университатя Крайова»
24 июля состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись боснийский «Сараево» и румынская «Университатя Крайова».
Хозяева одолели соперника со счетом 2:1, однако гости имеют неплохие шансы во втором поединке, который сыграют в Румынии. В составе «Университати» сыграли два украинских футболиста – защитник Александр Романчук забил шикарный гол, а голкипер Павел Исенко сделал пять сейвов и спас команду от разгрома.
После этого противостояния владелец румынского клуба Михай Ротару ярко отреагировал на игру представителей Украины:
«Могу сказать Слава Украине. Я имею в виду Романчука и Исенко. Они очень хорошо себя показали. Кстати, я не знал, что арбитр был украинцем», – наводит слова Михая Digi Sport.
28 июля команды сыграют второй матч в Лиге конференций на стадионе «Stadionul Ion Oblemenco» в городе Крайова. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.
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