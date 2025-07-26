WTA26 июля 2025, 12:45 | Обновлено 26 июля 2025, 12:47
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Н. Киченок / Ниномия – Гавличкова / Самсон. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 250 в Праге
26 июля 2025, 12:45 | Обновлено 26 июля 2025, 12:47
548
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26 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.
В финале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) играют против чешского тандема Луция Гавличкова / Лаура Самсон. Время начала встречи – 12:40 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния выиграют трофей соревнований.
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