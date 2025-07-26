Н. Киченок / Ниномия – Гавличкова / Самсон. Смотреть онлайн LIVE трансляция

26 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В финале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) играют против чешского тандема Луция Гавличкова / Лаура Самсон. Время начала встречи – 12:40 по Киеву.

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Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния выиграют трофей соревнований.