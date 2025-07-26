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WTA
26 июля 2025, 12:45 | Обновлено 26 июля 2025, 12:47
548
1

Н. Киченок / Ниномия – Гавличкова / Самсон. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 250 в Праге

26 июля 2025, 12:45 | Обновлено 26 июля 2025, 12:47
548
1
Н. Киченок / Ниномия – Гавличкова / Самсон. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Instagram. Макото Ниномия и Надежда Киченок

26 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В финале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) играют против чешского тандема Луция Гавличкова / Лаура Самсон. Время начала встречи – 12:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния выиграют трофей соревнований.

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Надежда Киченок Луция Гавличкова Макото Ниномия смотреть онлайн WTA Прага
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Орлов свій титул взяв півгодини тому в Тампере в парі, тепер черга за Надькою!!!
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