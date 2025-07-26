Аль-Хиляль нацелился на топ-игрока АПЛ и предложил невероятные деньги

Форвард английского «Ньюкасла» и сборной Швеции Александер Исак с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

«Сороки» отказываются продавать своего лидера, но готовы рассмотреть предложения о трансфере от 173 млн евро. Главным претендентом на 25-летнего футболиста является чемпион Англии – «Ливерпуль».

«Мерсисайдцы» имеют внушительные финансовые возможности и готовы подписать шведа, чтобы усилить линию атаки. Однако, неожиданно в борьбу за форварда вступил саудовский «Аль-Хиляль», который готов удовлетворить финансовые аппетиты и «Ньюкасла», и Исака.

По информации издания The Guardian, шведу предложат увеличить зарплату в пять раз – он сможет зарабатывать примерно 685 тысяч евро в неделю вместо 137, которые он получает сейчас.

Исак пока не принял окончательного решения о своем будущем, но в то же время не поехал с «Ньюкаслом» на сборы. Официальная причина – травма, однако в Британии уверены, что игрок намерен покинуть «сорок» и рассматривает варианты, где продолжит карьеру.