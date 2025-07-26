ОФИЦИАЛЬНО. Барселона за 12 млн евро продала игрока, который не нужен Флику

Форвард испанской «Барселоны» Пау Виктор продолжит карьеру в чемпионате Португалии – о трансфере официально объявила «Брага» на своем сайте.

Накануне главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик сообщил футболисту, что не заинтересован в его услугах и не включил в заявку на тренировочные сборы.

«ФК «Брага» объявляет о достижении соглашения с ФК «Барселона» (Испания) о переходе Пау Виктора. 23-летний испанский нападающий обошелся клубу в 12 миллионов евро и подписал контракт сроком на пять лет (до 2030 года).

Эта сумма может быть увеличена на 3 миллиона евро в виде коллективных и индивидуальных бонусов. Также следует отметить, что игрок защищен отступными в размере 50 миллионов евро.

Пау прошёл стандартное медицинское обследование, осмотрел свой новый дом в Браге, пообщался с тренерским штабом во главе с Карлосом Висенсом и сразу же приступил к тренировкам. Нападающий будет выступать под 18-м номером.

Добро пожаловать, Пау Виктор!», – заявила клубная пресс-служба.