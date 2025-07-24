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Испания
24 июля 2025, 08:01 |
86
0

Решение Флика. Два футболиста Барселоны должны покинуть команду

Полузащитник Ориоль Ромеу и форвард Пау Виктор не будут включены в заявку первой команды

24 июля 2025, 08:01 |
86
0
Решение Флика. Два футболиста Барселоны должны покинуть команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Испанская «Барселона» продолжает подготовку к новому сезону, а ее главный тренер Ханс-Дитер Флик формирует состав для борьбы в чемпионате и еврокубках.

Поскольку в ближайшее время не запланировано ни одного международного турнира, наставник «блаугранас» будет иметь в своем распоряжении полностью укомплектованную команду. Однако перед вылетом в Азию, где команда проведет несколько товарищеских матчей, Флик пришлось выбрать группу из 26 игроков, которые попадут в заявку.

Ханс-Дитер планирует дать возможность дебютировать некоторым молодым футболистам, поэтому пришлось определиться с теми, кто не входит в планы тренерского штаба и будет вынужден покинуть клуб. После долгих размышлений, Флик принял решение отказаться от услуг полузащитника Ориоля Ромеу и форварда Пау Виктора.

По информации источника, приближенного к клубу, два игрока не попадут в заявку, останутся в Испании и будут вынуждены искать новые команды. На данный момент известно, что подписать Ромеу планирует «Жирона», а в услугах Виктора заинтересована португальская «Брага». «Барселона» не будет препятствовать уходу игроков.

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Барселона Ханс-Дитер Флик Пау Виктор Ориоль Ромеу трансферы трансферы Ла Лиги Жирона Брага учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Николай Титюк Источник: Barca Universal
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