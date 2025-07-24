Решение Флика. Два футболиста Барселоны должны покинуть команду

Испанская «Барселона» продолжает подготовку к новому сезону, а ее главный тренер Ханс-Дитер Флик формирует состав для борьбы в чемпионате и еврокубках.

Поскольку в ближайшее время не запланировано ни одного международного турнира, наставник «блаугранас» будет иметь в своем распоряжении полностью укомплектованную команду. Однако перед вылетом в Азию, где команда проведет несколько товарищеских матчей, Флик пришлось выбрать группу из 26 игроков, которые попадут в заявку.

Ханс-Дитер планирует дать возможность дебютировать некоторым молодым футболистам, поэтому пришлось определиться с теми, кто не входит в планы тренерского штаба и будет вынужден покинуть клуб. После долгих размышлений, Флик принял решение отказаться от услуг полузащитника Ориоля Ромеу и форварда Пау Виктора.

По информации источника, приближенного к клубу, два игрока не попадут в заявку, останутся в Испании и будут вынуждены искать новые команды. На данный момент известно, что подписать Ромеу планирует «Жирона», а в услугах Виктора заинтересована португальская «Брага». «Барселона» не будет препятствовать уходу игроков.