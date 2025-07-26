СТЕПАНЕНКО: «У меня еще год контракта. Я не уверен, что буду тренером»

Бывший игрок «Шахтера» Тарас Степаненко, выступающий за турецкий «Эюпспор», рассказал о дальнейших планах относительно своей карьеры:

«Готовлюсь к сезону, у нас практически тоже новая команда. Сейчас пришли хорошие футболисты. Того, чего не хватало в прошлом сезоне, из-за чего не дотянули до еврокубков. Ставятся высокие задачи – зона еврокубков. Попробуем это сделать.

Сборы проводят хорошо. Честно говоря, не ожидал, что в Турции делают такую ставку на физическую подготовку. Давно не было таких физических нагрузок, но мне это нравится, потому что сейчас футбол без этого невозможен.

Мог ли я уйти с Ардой Тураном в «Шахтер»? Как футболист? Там много футболистов, и без меня есть кому играть на этой позиции.

Стать тренером? У меня еще год контракта, и я не уверен, что буду тренером. Там мне намекали, шутили об этом, но конкретных предложений не было. Ну и этот год я еще хочу поиграть в футбол».