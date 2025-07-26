Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТЕПАНЕНКО: «У меня еще год контракта. Я не уверен, что буду тренером»
Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 03:34 | Обновлено 26 июля 2025, 03:46
104
0

СТЕПАНЕНКО: «У меня еще год контракта. Я не уверен, что буду тренером»

Экс-игрок донецкого Шахтера продолжит выступления в турецком Эюпспоре

26 июля 2025, 03:34 | Обновлено 26 июля 2025, 03:46
104
0
СТЕПАНЕНКО: «У меня еще год контракта. Я не уверен, что буду тренером»
ФК Эюпспор. Тарас Степаненко

Бывший игрок «Шахтера» Тарас Степаненко, выступающий за турецкий «Эюпспор», рассказал о дальнейших планах относительно своей карьеры:

«Готовлюсь к сезону, у нас практически тоже новая команда. Сейчас пришли хорошие футболисты. Того, чего не хватало в прошлом сезоне, из-за чего не дотянули до еврокубков. Ставятся высокие задачи – зона еврокубков. Попробуем это сделать.

Сборы проводят хорошо. Честно говоря, не ожидал, что в Турции делают такую ставку на физическую подготовку. Давно не было таких физических нагрузок, но мне это нравится, потому что сейчас футбол без этого невозможен.

Мог ли я уйти с Ардой Тураном в «Шахтер»? Как футболист? Там много футболистов, и без меня есть кому играть на этой позиции.

Стать тренером? У меня еще год контракта, и я не уверен, что буду тренером. Там мне намекали, шутили об этом, но конкретных предложений не было. Ну и этот год я еще хочу поиграть в футбол».

По теме:
СТЕПАНЕНКО: «Шахтер обращался ко мне, когда выбирали Арду Турана»
Стал известен лучший игрок Шахтера в матче с Бешикташем
Всего лишь 23 года. Австрийский спортсмен попрощался со спортом
Тарас Степаненко Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Эюпспор Арда Туран завершение карьеры
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
Бокс | 25 июля 2025, 07:06 14
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко

Британец считал, что время не на его стороне

Ливерпуль – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 26 июля 2025, 00:42 0
Ливерпуль – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Ливерпуль – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 26 июля в 14:30 по Киеву

Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Бокс | 25.07.2025, 04:59
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Киевское Динамо дозаявило 8 футболистов на новый сезон УПЛ
Футбол | 25.07.2025, 20:41
Киевское Динамо дозаявило 8 футболистов на новый сезон УПЛ
Киевское Динамо дозаявило 8 футболистов на новый сезон УПЛ
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Бокс | 25.07.2025, 05:17
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
24.07.2025, 16:33 16
Бокс
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
24.07.2025, 08:02 13
Футбол
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
25.07.2025, 08:12 1
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
24.07.2025, 10:55 1
Бокс
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
24.07.2025, 05:55 1
Бокс
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
25.07.2025, 06:23 5
Футбол
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
25.07.2025, 01:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем