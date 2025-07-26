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  4. СТЕПАНЕНКО: «Шахтер обращался ко мне, когда выбирали Арду Турана»
Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 03:15 | Обновлено 26 июля 2025, 03:46
76
0

СТЕПАНЕНКО: «Шахтер обращался ко мне, когда выбирали Арду Турана»

Экс-игрок донецкого клуба работал с коучем в турецком Эюпспоре

26 июля 2025, 03:15 | Обновлено 26 июля 2025, 03:46
76
0
СТЕПАНЕНКО: «Шахтер обращался ко мне, когда выбирали Арду Турана»
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Бывший игрок Шахтера Тарас Степаненко, который выступает за турецкий Эюпспор, поделился своими мыслями об Арде Туране, когда тот был в числе кандидатов на пост тренера «горняков»:

«Шахтер для меня – родная команда. Конечно, я со всеми на связи, знаю, что происходит внутри команды. Когда нужно, я говорил свое видение тренировочного процесса, что требует Туран. Может ли тренер помочь команде развиваться дальше, развивать молодежь.

Когда руководство выбирает тренера – это важный шаг. Они ищут плюсы и минусы. Ко мне обращались. Я, конечно, что знал – то и рассказал. Для меня тоже важно, чтобы Шахтер вышел на свой уровень и добивался побед».

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Тарас Степаненко чемпионат Турции по футболу Арда Туран Эюпспор Шахтер Донецк
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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