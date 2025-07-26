СТЕПАНЕНКО: «Шахтер обращался ко мне, когда выбирали Арду Турана»

Бывший игрок Шахтера Тарас Степаненко, который выступает за турецкий Эюпспор, поделился своими мыслями об Арде Туране, когда тот был в числе кандидатов на пост тренера «горняков»:

«Шахтер для меня – родная команда. Конечно, я со всеми на связи, знаю, что происходит внутри команды. Когда нужно, я говорил свое видение тренировочного процесса, что требует Туран. Может ли тренер помочь команде развиваться дальше, развивать молодежь.

Когда руководство выбирает тренера – это важный шаг. Они ищут плюсы и минусы. Ко мне обращались. Я, конечно, что знал – то и рассказал. Для меня тоже важно, чтобы Шахтер вышел на свой уровень и добивался побед».