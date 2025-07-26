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Лига конференций
26 июля 2025, 04:45 | Обновлено 26 июля 2025, 05:11
69
0

Стало известно, сколько зрителей посетили матчи Полесья и Александрии в ЛК

Украинские клубы синхронно проиграли первые матчи Q2 Лиги конференций

26 июля 2025, 04:45 | Обновлено 26 июля 2025, 05:11
69
0
Стало известно, сколько зрителей посетили матчи Полесья и Александрии в ЛК
ФК Александрия

Стало известно, сколько зрителей посетили матчи Полесья и Александрии в Лиге конференций.

Вечером 24 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26. Украинские команды Александрия и Полесье потерпели неудачи в условно домашних поединках Q2.

Александрия в польском городе Катовице уступила Партизану из Белграда, пропустив два мяча (0:2).

Житомирское Полесье под руководством Руслана Ротаня в словацком Прешове потерпело сенсационное поражение от команды Санта-Колома из Андорры (1:2)

По данным УЕФА, матч Полесья посетили 1052 зрителя, а на матче Александрии присутствовало 890 человек.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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