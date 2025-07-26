Стало известно, сколько зрителей посетили матчи Полесья и Александрии в ЛК

Стало известно, сколько зрителей посетили матчи Полесья и Александрии в Лиге конференций.

Вечером 24 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26. Украинские команды Александрия и Полесье потерпели неудачи в условно домашних поединках Q2.

Александрия в польском городе Катовице уступила Партизану из Белграда, пропустив два мяча (0:2).

Житомирское Полесье под руководством Руслана Ротаня в словацком Прешове потерпело сенсационное поражение от команды Санта-Колома из Андорры (1:2)

По данным УЕФА, матч Полесья посетили 1052 зрителя, а на матче Александрии присутствовало 890 человек.