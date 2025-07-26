Стало известно, сколько зрителей посетили матчи Полесья и Александрии в ЛК
Украинские клубы синхронно проиграли первые матчи Q2 Лиги конференций
Стало известно, сколько зрителей посетили матчи Полесья и Александрии в Лиге конференций.
Вечером 24 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26. Украинские команды Александрия и Полесье потерпели неудачи в условно домашних поединках Q2.
Александрия в польском городе Катовице уступила Партизану из Белграда, пропустив два мяча (0:2).
Житомирское Полесье под руководством Руслана Ротаня в словацком Прешове потерпело сенсационное поражение от команды Санта-Колома из Андорры (1:2)
По данным УЕФА, матч Полесья посетили 1052 зрителя, а на матче Александрии присутствовало 890 человек.
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