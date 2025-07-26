Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Галатасарая четко объяснил, будет ли клуб покупать Лунина у Реала
Испания
26 июля 2025, 21:48 |
666
0

Тренер Галатасарая четко объяснил, будет ли клуб покупать Лунина у Реала

Андрей в Стамбул не переедет

26 июля 2025, 21:48 |
666
0
Тренер Галатасарая четко объяснил, будет ли клуб покупать Лунина у Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал» этим летом из-за недостатка игровой практики.

Турецкие СМИ ранее сообщали, что Луниным заинтересовался чемпион Турции «Галатасарай». Наставник клуба Окан Бурук объяснил, будут ли турки подписывать украинца.

«Мы не вели никаких переговоров по Лунину. Есть много альтернатив, возможно, их будет больше. Мы хотим как можно быстрее согласовать вопрос трансфера вратаря, мы работаем над этим», – сказал тренер.

В прошло сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал топ-форварда Дьекереша
Клуб АПЛ хочет купить Судакова. Туда сватают лучшего игрока Украины
Ман Сити подписывает вратаря. Это будет британский рекорд
Галатасарай трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Футбол | 26 июля 2025, 17:59 21
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос

Сандерленду интересен Ризнык

Григорчук обратился к Ротаню после позора Полесья в Лиге конференций
Футбол | 26 июля 2025, 13:54 8
Григорчук обратился к Ротаню после позора Полесья в Лиге конференций
Григорчук обратился к Ротаню после позора Полесья в Лиге конференций

Известный специалист поддержал Руслана Ротаня и его тренерский штаб

Бенфика – Фенербахче. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 26.07.2025, 21:27
Бенфика – Фенербахче. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Бенфика – Фенербахче. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Бокс | 26.07.2025, 05:40
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Усик уже знает имя следующего соперника. Это не Паркер и не Пол
Бокс | 26.07.2025, 04:34
Усик уже знает имя следующего соперника. Это не Паркер и не Пол
Усик уже знает имя следующего соперника. Это не Паркер и не Пол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шок: Усик не заработал $132 млн за бой с Дюбуа. Названа сумма гонорара
Шок: Усик не заработал $132 млн за бой с Дюбуа. Названа сумма гонорара
25.07.2025, 07:28 10
Бокс
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
25.07.2025, 07:06 15
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
25.07.2025, 10:32 4
Футбол
Ровно 25 лет назад произошла одна из самых громких измен в истории футбола
Ровно 25 лет назад произошла одна из самых громких измен в истории футбола
24.07.2025, 20:52 2
Футбол
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
25.07.2025, 08:12 1
Футбол
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
25.07.2025, 06:20 3
Бокс
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
24.07.2025, 23:00 196
Футбол
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
25.07.2025, 05:17 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем