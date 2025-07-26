Тренер Галатасарая четко объяснил, будет ли клуб покупать Лунина у Реала

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал» этим летом из-за недостатка игровой практики.

Турецкие СМИ ранее сообщали, что Луниным заинтересовался чемпион Турции «Галатасарай». Наставник клуба Окан Бурук объяснил, будут ли турки подписывать украинца.

«Мы не вели никаких переговоров по Лунину. Есть много альтернатив, возможно, их будет больше. Мы хотим как можно быстрее согласовать вопрос трансфера вратаря, мы работаем над этим», – сказал тренер.

В прошло сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».