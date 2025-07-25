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Лига конференций
25 июля 2025, 22:01 |
1084
1

Александрия экстренно ищет футболиста, чтобы усилить одну позицию

Серебряный призер Премьер-лиги планирует подписать опорного полузащитника

25 июля 2025, 22:01 |
1084
1
Александрия экстренно ищет футболиста, чтобы усилить одну позицию
ФК Александрия

24 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись «Александрия» и сербский «Партизан». Украинский клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

Этот поединок подтвердил опасения серебряного призера Премьер-лиги – в клубе считают, что не смогут конкурировать в новом сезоне, если не усилят позицию опорного полузащитника.

По информации источника, «горожане» в экстренном порядке ищут нового игрока, проводят переговоры, но все попытки пока не увенчались успехом. До старта сезона «Александрия» именно эту позицию считала самой проблемной, что и подтвердил матч с «Партизаном».

В последнее время в расположении команды было несколько игроков на просмотре, но подписать опорного полузащитника так и не получилось.

31 июля состоится второй матч противостояния между «Партизаном» и «Александрией». Команды сыграют в сербском Белграде, встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Лига конференций Александрия Партизан Белград трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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