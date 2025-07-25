Проблемы Борнмута. Клуб не может подписать игрока, чтобы заменить Забарного

Английский «Борнмут» столкнулся с проблемами на трансферном рынке – не может найти замену для защитника сборной Украины Ильи Забарного.

22-летний футболист договорился о сотрудничестве с французским ПСЖ и планирует подписать контракт до 2030 года. Представитель Премьер-лиги готов отпустить своего игрока, но для начала пытается найти ему замену.

Главным кандидатом на переход в английский чемпионат является Бафоде Диаките, который играет за «Лилль». «Борнмут» предложил за защитника 30 млн евро, однако получил отказ, так как французский клуб требует на десять миллионов больше.

Среди альтернативных вариантов рассматривается 19-летний Джош Ачимпонг из «Челси», однако в Лондоне отказались оформлять полноценный трансфер и могут отдать своего таланта только в аренду. Такой вариант не устраивает «Борнмут».

«Вишни» не хотят отпускать Забарного, пока не подпишут игрока на его позицию. Клуб пытается найти новых кандидатов на переезд в Премьер-лигу.