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Англия
04 июля 2025, 04:05 |
572
0

Трансфер Забарного в ПСЖ зависит от французского Лилля

Украинец уйдет в Лигу 1, если «Борнмут» подпишет защитника Бафоде Диаките

04 июля 2025, 04:05 |
572
0
Трансфер Забарного в ПСЖ зависит от французского Лилля

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный может покинуть Премьер-лигу во время трансферного окна.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован французский ПСЖ, но переход украинца зависит от «Лилля». Английский клуб готов отпустить Забарного, но сначала планирует найти для него замену.

«Борнмут» намерен оформить полноценный трансфер 24-летнего центрального защитника Бафоде Диаките. «Вишни» провели успешные переговоры с талантливым футболистом и уладили все детали будущего соглашения.

Теперь все зависит от «Лилля» – если французский клуб согласится отпустить Диаките в чемпионат Англии, то и «Борнмут» не будет препятствовать уходу Забарного. По данным французской прессы «Лилль» пока не определился с окончательным решением, но команда, вероятно, не будет мешать трансферу своего футболиста.

В сезоне 2024/25 украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Забарного составляет 42 млн евро.

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Борнмут ПСЖ Илья Забарный Бафоде Диаките трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник
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