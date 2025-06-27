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  4. Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Англия
27 июня 2025, 17:52 |
2735
10

Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного

Английский клуб сообщил претендентам на украинца свои финансовые требования

27 июня 2025, 17:52 |
2735
10
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный с высокой вероятностью покинет клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы французский ПСЖ и английский «Ньюкасл», которые ведут переговоры о приобретении украинца.

Журналист Лука Бендони сообщил, что накануне «Борнмут» обратился к претендентам на Забарного, чтобы проинформировать их о своих финансовых требованиях. «Вишни» не намерены рассматривать предложения, которые будут ниже 70 млн евро.

Английский клуб не планирует снижать цену на своего защитника, о чем сообщил «Ньюкаслу» и ПСЖ.

Главным претендентом на Забарного на данный момент остается французский коллектив, который планирует усилиться накануне четвертьфинала Клубного чемпионата мира. По этой причине парижане намерены оформить переход Ильи до 3 июля.

В сезоне 2024/25 украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Ильи составляет 42 млн евро.

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Борнмут ПСЖ Ньюкасл Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 10
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Александр Поляк
Нам нужно 11 таких топчиков
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+3
zzg77
Пошла жара, кто больше!
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+2
Умник
Хорош.
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+2
Burevestnik
а як там справи із звьоздами УПЛ?
Судаков за 40 лям вже тренується в Наполі?
Де гратиме Ванат за 25 лям?
Ответить
0
LexХХХ
Аукціон)
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0
Burevestnik
ну всьо...
можливо до зими або до наступного літа
закінчилась серія "Сага про Забарного".
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0
pmelnik7788
Схоже в Бормуті сказали, нам 50, а Динамо - це ваша проблема. нас це не хвилює
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Бондарь
Где то в Монако два динамовских сердца кувыркаются.У них хороший процент от перепродажи Забарного.
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
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