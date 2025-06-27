Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Английский клуб сообщил претендентам на украинца свои финансовые требования
Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный с высокой вероятностью покинет клуб во время летнего трансферного окна.
В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы французский ПСЖ и английский «Ньюкасл», которые ведут переговоры о приобретении украинца.
Журналист Лука Бендони сообщил, что накануне «Борнмут» обратился к претендентам на Забарного, чтобы проинформировать их о своих финансовых требованиях. «Вишни» не намерены рассматривать предложения, которые будут ниже 70 млн евро.
Английский клуб не планирует снижать цену на своего защитника, о чем сообщил «Ньюкаслу» и ПСЖ.
Главным претендентом на Забарного на данный момент остается французский коллектив, который планирует усилиться накануне четвертьфинала Клубного чемпионата мира. По этой причине парижане намерены оформить переход Ильи до 3 июля.
В сезоне 2024/25 украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Ильи составляет 42 млн евро.
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