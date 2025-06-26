Забарный поедет в США? Украинский защитник близок к смене клуба

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный может покинуть Премьер-лигу и перебраться в чемпионат Франции.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован ПСЖ, который намерен усилить состав накануне плей-офф Клубного чемпионата мира.

После непродолжительной паузы, парижский клуб возобновил переговоры с «Борнмутом» и достиг определенного прогресса. ПСЖ готов отдать 70 млн евро, которые изначально требовал английский клуб.

По информации французской прессы, главный тренер Луис Энрике намерен заявить Забарного, чтобы украинец прибыл в США и смог помочь на стадии плей-офф. По правилам ФИФА, участники КЧМ могут добавлять в заявку новых игроков до 3 июля.

Стоит отметить, что для начала ПСЖ нужно одолеть американский «Интер Майами» – матч 1/8 финала состоится 29 июня. Если подопечные Луиса Энрике пройдут соперника, то 5 июля сыграют против победителя пары «Фламенго» – «Бавария».

В сезоне 2024/25 украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Ильи составляет 42 млн евро.