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  4. Забарный поедет в США? Украинский защитник близок к смене клуба
Франция
26 июня 2025, 08:28 |
2585
0

Забарный поедет в США? Украинский защитник близок к смене клуба

ПСЖ планирует заявить украинского футболиста на Клубный чемпионат мира

26 июня 2025, 08:28 |
2585
0
Забарный поедет в США? Украинский защитник близок к смене клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный может покинуть Премьер-лигу и перебраться в чемпионат Франции.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован ПСЖ, который намерен усилить состав накануне плей-офф Клубного чемпионата мира.

После непродолжительной паузы, парижский клуб возобновил переговоры с «Борнмутом» и достиг определенного прогресса. ПСЖ готов отдать 70 млн евро, которые изначально требовал английский клуб.

По информации французской прессы, главный тренер Луис Энрике намерен заявить Забарного, чтобы украинец прибыл в США и смог помочь на стадии плей-офф. По правилам ФИФА, участники КЧМ могут добавлять в заявку новых игроков до 3 июля.

Стоит отметить, что для начала ПСЖ нужно одолеть американский «Интер Майами» – матч 1/8 финала состоится 29 июня. Если подопечные Луиса Энрике пройдут соперника, то 5 июля сыграют против победителя пары «Фламенго» – «Бавария».

В сезоне 2024/25 украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Ильи составляет 42 млн евро.

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Николай Титюк Источник
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