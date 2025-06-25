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  4. Забарный или Сафонов? ПСЖ определился с трансферными приоритетами
Франция
25 июня 2025, 10:16 |
1159
0

Забарный или Сафонов? ПСЖ определился с трансферными приоритетами

Французский клуб готов отдать россиянина в турецкий «Галатасарай»

25 июня 2025, 10:16 |
1159
0
Забарный или Сафонов? ПСЖ определился с трансферными приоритетами
Getty Images/Global Images Ukraine.

Голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов может покинуть чемпионат Франции во время летнего трансферного окна.

В услугах российского футболиста заинтересован турецкий «Галатасарай», который остался без первого номера накануне нового сезона. После завершения чемпионата команду покинул опытный уругваец Фернандо Муслера.

По этой причине чемпионы Суперлиги вышли на трансферный рынок в поисках нового голкипера. По информации турецкой прессы, «Галатасарай» намерен связаться с ПСЖ, чтобы обсудить переход Сафонова.

Руководство французского клуба не будет препятствовать трансферу россиянина, так как считает, что его уход может ускорить приобретение защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

Ранее французские источники сообщали, что именно из-за Сафонова украинский защитник не хочет играть в ПСЖ. На данный момент парижский клуб ведет непростые переговоры с «Борнмутом» о переходе Забарного.

Если Сафонов примет предложение «Галатасарая», роль второго номера в парижском коллективе будет выполнять 24-летний испанец Арнау Тенас.

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ПСЖ Матвей Сафонов Борнмут Илья Забарный чемпионат Турции по футболу Галатасарай трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: YouTube
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