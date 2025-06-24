Пауза в Париже. ПСЖ получил ответ Борнмута о трансфере Забарного

Трансфер защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного в французский ПСЖ может не состояться из-за позиции английского клуба.

Накануне «вишни» получили второе предложение – парижский коллектив был готов отдать 60 млн евро плюс бонусы, но получил отказ. В Англии считают Забарного очень перспективным игроком с большим потенциалом и уверены, что смогут продать его за огромную сумму.

На данный момент ПСЖ решил взять паузу в переговорах, чтобы провести внутреннюю оценку и понять, стоит ли увеличивать предложение и продолжать контакты с «Борнмутом».

Французский гранд давно согласовал личные условия с Забарным, предложив ему сотрудничество до 2030 года. Если ПСЖ решит вернуться к переговорам, то намерен использовать этот аспект, чтобы смягчить позицию английского клуба.

Однако, существует вероятность, что в Париже просто откажутся от трансфера украинца и выйдут из переговоров из-за высоких требований «Борнмута».

В сезоне 2024/25 украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Ильи составляет 42 млн евро.