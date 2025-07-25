Жирона подпишет чемпиона мира, который почти два года не выходил в старте

Испанская «Жирона» продолжает подготовку к новому сезону, а ее главный тренер Мичел формирует состав после проваленной кампании 2024/25.

По информации L'Equipe, каталонский клуб заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Атлетико» Тома Лемара, который в 2018 году становился чемпионом мира в составе сборной Франции.

В борьбе за 29-летнего футболиста «Жирона» опередила «Сельту» и «Райо Вальекано», а также договорилась об условиях личного контракта с Лемаром. Следующий сезон француз проведет в новой команде на правах аренды.

Полузащитник так и не сумел набрать оптимальную форму после того, как порвал сухожилия в сентябре 2023 года. С тех пор Тома ни разу не появился в стартовом составе «Атлетико» – вышел на замену в восьми матчах в прошлом сезоне.

Контракт Лемара с мадридским клубом истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет пять миллионов евро. Стоит отметить, что в 2018 году француз перебрался в Испанию за 72 млн евро из «Монако».