Жирона подпишет чемпиона мира, который почти два года не выходил в старте
Француз Тома Лемар попробует реанимировать карьеру в составе каталонского клуба
Испанская «Жирона» продолжает подготовку к новому сезону, а ее главный тренер Мичел формирует состав после проваленной кампании 2024/25.
По информации L'Equipe, каталонский клуб заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Атлетико» Тома Лемара, который в 2018 году становился чемпионом мира в составе сборной Франции.
В борьбе за 29-летнего футболиста «Жирона» опередила «Сельту» и «Райо Вальекано», а также договорилась об условиях личного контракта с Лемаром. Следующий сезон француз проведет в новой команде на правах аренды.
Полузащитник так и не сумел набрать оптимальную форму после того, как порвал сухожилия в сентябре 2023 года. С тех пор Тома ни разу не появился в стартовом составе «Атлетико» – вышел на замену в восьми матчах в прошлом сезоне.
Контракт Лемара с мадридским клубом истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет пять миллионов евро. Стоит отметить, что в 2018 году француз перебрался в Испанию за 72 млн евро из «Монако».
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