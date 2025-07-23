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23.07.2025 20:00 – FT 0 : 0
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23 июля 2025, 23:29 | Обновлено 23 июля 2025, 23:41
334
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Жирона с Цыганковым выиграла Кубок Каталонии, победив Эспаньол по пенальти

Украинский голкипер Владислав Крапивцов остался в резерве Жироны

23 июля 2025, 23:29 | Обновлено 23 июля 2025, 23:41
334
0
Жирона с Цыганковым выиграла Кубок Каталонии, победив Эспаньол по пенальти
ФК Жирона

Команда Жирона выиграла Кубок Каталонии, победив Эспаньол по пенальти (0:0, пен. 5:4).

После нулей на табло в основное время матча все решилось в серии пенальти, который лучше исполнила Жирона.

Украинский вингер Виктор Цыганков сыграл первый тайм за Жирону, после чего был заменен.

Голкипер Владислав Крапивцов остался в резерве Жироны.

Кубок Каталонии 2025. 23 июля

Жирона – Эспаньол – 0:0, пен. 5:4

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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