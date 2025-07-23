Жирона с Цыганковым выиграла Кубок Каталонии, победив Эспаньол по пенальти

Команда Жирона выиграла Кубок Каталонии, победив Эспаньол по пенальти (0:0, пен. 5:4).

После нулей на табло в основное время матча все решилось в серии пенальти, который лучше исполнила Жирона.

Украинский вингер Виктор Цыганков сыграл первый тайм за Жирону, после чего был заменен.

Голкипер Владислав Крапивцов остался в резерве Жироны.

Кубок Каталонии 2025. 23 июля

Жирона – Эспаньол – 0:0, пен. 5:4

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Una tanda de penals per a la història! 🤩 pic.twitter.com/KWuoME1bRB — Girona FC (@GironaFC) July 23, 2025