Жирона с Цыганковым выиграла Кубок Каталонии, победив Эспаньол по пенальти
Украинский голкипер Владислав Крапивцов остался в резерве Жироны
Команда Жирона выиграла Кубок Каталонии, победив Эспаньол по пенальти (0:0, пен. 5:4).
После нулей на табло в основное время матча все решилось в серии пенальти, который лучше исполнила Жирона.
Украинский вингер Виктор Цыганков сыграл первый тайм за Жирону, после чего был заменен.
Голкипер Владислав Крапивцов остался в резерве Жироны.
Кубок Каталонии 2025. 23 июля
Жирона – Эспаньол – 0:0, пен. 5:4
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Una tanda de penals per a la història! 🤩 pic.twitter.com/KWuoME1bRB— Girona FC (@GironaFC) July 23, 2025
Campions de Catalunya en el dia del 95è Aniversari del Club! 🏆❤️🤍 pic.twitter.com/9GPKVVCmbX— Girona FC (@GironaFC) July 23, 2025
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