Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч товарищеский матч
Испания
23 июля 2025, 01:55 |
7
0

Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч товарищеский матч

Поединок состоится 23 июля в 21:30 по Киеву

23 июля 2025, 01:55 |
7
0
Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч товарищеский матч
ФК Жирона. Мичел

23 июля на Эстади де ла Нова Креу Альта пройдет товарищеский матч, в котором Жирона встретится с Эспаньолом. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Жирона

Команда неожиданно выстрелила в позапрошлом сезоне, что был для нее только четвертым на уровне Ла Лиги в истории, и вторым после возвращения из Сегунды. Тогда получилось даже Атлетико потеснить, заняв третье место - больше очков набрали лишь Барселона с Реалом. Но ряд героев того прорыва, в том числе и лучший бомбардир, Довбик. Так что ожидаемо после этого был спад, и глубокий. Дебют в Лиге чемпионов обернулся обилием поражений, из кубка вылетели, проиграв полулюбителям. Да и в Примере была угроза вылететь, и только в концовке рядом побед закрепились на безопасной 16-й позиции.

Мичел Санчес сохранил тренерский пост - помогли прежние заслуги. И пока что нет того обилия трансферов, что были год назад. Возможно, руководство пытается именно за счет стабильности коллектива попытаются обеспечить повышение результатов.

Эспаньол

Клуб при довольно успешной истории и наличии определенных амбиций в последние годы скатывался до уровня лифта между дивизионами. Вот и в 2023-м году, в очередной раз, новичок Примеры терял прописку. Но сразу смог обеспечить себе право подняться из Сегунды. Для этого пришлось проходить плей-офф, и в представителя Каталонии мало кто верил. Но в итоге получилось набрать 42 очка, на два больше, чем вылетевший Леганес. Даже, по дополнительным показателям, финишировали на 14-й позиции, обойдя в том числе и Жирону.

Маноло Гонсалес, конечно же, продолжает тренировать. А вот Жоана Гарсию выкупила за 25 миллионов соседняя Барселона. Его сменит опытный Дмитрович, а полученные деньги позволили сделать ряд подписаний.

Статистика личных встреч

Жирона не проигрывает в шести последних очных матчах, причем выиграл четырежды.

Прогноз

Букмекерские конторы не выделяют кого-то из соседей как фаворита. Тут рекомендуем ставить на то, что они оформим тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Жирона
23.07.2025 -
21:30
Эспаньол
Тотал больше 2.5 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арсенал – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Трабзонспор – Персеполис. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Бранн – Ред Булл Зальцбург. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Жирона Эспаньол товарищеские матчи Виктор Цыганков прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Футбол | 22 июля 2025, 21:58 119
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс

Киевляне уверенно стартовали в квалификации Лиги чемпионов

Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Бокс | 22 июля 2025, 08:34 6
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком

Он продолжит работать с Усиком, но уже не как промоутер

Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
Футбол | 22.07.2025, 07:30
Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Бокс | 22.07.2025, 14:46
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Грандиозный камбек Англии. Определен первый финалист чемпионата Европы
Футбол | 23.07.2025, 01:23
Грандиозный камбек Англии. Определен первый финалист чемпионата Европы
Грандиозный камбек Англии. Определен первый финалист чемпионата Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Честно говоря, не верил, что он с этой командой выберется»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Честно говоря, не верил, что он с этой командой выберется»
22.07.2025, 07:15
Футбол
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
21.07.2025, 09:31 62
Бокс
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
21.07.2025, 20:37 9
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Перед матчем на Мальте у Динамо есть две кадровые потери»
ШОВКОВСКИЙ: «Перед матчем на Мальте у Динамо есть две кадровые потери»
21.07.2025, 20:47 10
Футбол
Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»
Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»
21.07.2025, 07:47 13
Бокс
Отец Дюбуа отреагировал на то, что его сына нокаутировал Усик
Отец Дюбуа отреагировал на то, что его сына нокаутировал Усик
22.07.2025, 00:30
Бокс
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
21.07.2025, 13:15 53
Футбол
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
21.07.2025, 06:22 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем