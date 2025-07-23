23 июля на Эстади де ла Нова Креу Альта пройдет товарищеский матч, в котором Жирона встретится с Эспаньолом. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Жирона

Команда неожиданно выстрелила в позапрошлом сезоне, что был для нее только четвертым на уровне Ла Лиги в истории, и вторым после возвращения из Сегунды. Тогда получилось даже Атлетико потеснить, заняв третье место - больше очков набрали лишь Барселона с Реалом. Но ряд героев того прорыва, в том числе и лучший бомбардир, Довбик. Так что ожидаемо после этого был спад, и глубокий. Дебют в Лиге чемпионов обернулся обилием поражений, из кубка вылетели, проиграв полулюбителям. Да и в Примере была угроза вылететь, и только в концовке рядом побед закрепились на безопасной 16-й позиции.

Мичел Санчес сохранил тренерский пост - помогли прежние заслуги. И пока что нет того обилия трансферов, что были год назад. Возможно, руководство пытается именно за счет стабильности коллектива попытаются обеспечить повышение результатов.

Эспаньол

Клуб при довольно успешной истории и наличии определенных амбиций в последние годы скатывался до уровня лифта между дивизионами. Вот и в 2023-м году, в очередной раз, новичок Примеры терял прописку. Но сразу смог обеспечить себе право подняться из Сегунды. Для этого пришлось проходить плей-офф, и в представителя Каталонии мало кто верил. Но в итоге получилось набрать 42 очка, на два больше, чем вылетевший Леганес. Даже, по дополнительным показателям, финишировали на 14-й позиции, обойдя в том числе и Жирону.

Маноло Гонсалес, конечно же, продолжает тренировать. А вот Жоана Гарсию выкупила за 25 миллионов соседняя Барселона. Его сменит опытный Дмитрович, а полученные деньги позволили сделать ряд подписаний.

Статистика личных встреч

Жирона не проигрывает в шести последних очных матчах, причем выиграл четырежды.

Прогноз

Букмекерские конторы не выделяют кого-то из соседей как фаворита. Тут рекомендуем ставить на то, что они оформим тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,9).