Источник: Бывший полузащитник Динамо может оказаться в Ворскле
Ахмед Алибеков заинтересовал полтавский клуб
27-летний полузащитник запорожского «Металлурга» Ахмед Алибеков в летнее трансферное окно может сменить клуб.
Как сообщил источник Sportarena, футболист заинтересовал полтавскую «Ворсклу», к которой в ближайшее время может присоединиться.
Ахмед вернулся в запорожский клуб перед стартом сезона 2024/25. На счету Алибекова 21 матч в составе «Металлурга», два гола и две голевые передачи.
Напомним, что Алибеков прошел академию киевского «Динамо» и даже сыграл восемь матчей за «бело-синих» (один ассист). Также в Украине Ахмед выступал за «Зарю», «Львов» и «Эпицентр».
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