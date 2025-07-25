Источник: Бывший полузащитник Динамо может оказаться в Ворскле

27-летний полузащитник запорожского «Металлурга» Ахмед Алибеков в летнее трансферное окно может сменить клуб.

Как сообщил источник Sportarena, футболист заинтересовал полтавскую «Ворсклу», к которой в ближайшее время может присоединиться.

Ахмед вернулся в запорожский клуб перед стартом сезона 2024/25. На счету Алибекова 21 матч в составе «Металлурга», два гола и две голевые передачи.

Напомним, что Алибеков прошел академию киевского «Динамо» и даже сыграл восемь матчей за «бело-синих» (один ассист). Также в Украине Ахмед выступал за «Зарю», «Львов» и «Эпицентр».