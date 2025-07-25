Киевское Динамо дозаявило 8 футболистов на новый сезон УПЛ

Киевское «Динамо» дозаявило сразу 8 футболистов на предстоящий сезон Украинской Премьер-лиги.

Список игроков, который смогут выйти на поле в составе чемпиона Украинской Премьер-лиги в рамках чемпионата, пополнился следующими футболистами:

Дмитрий Пожар (Вратарь);

Назар Иваськив (Защитник), Даниил Огородник (Защитник);

Марьян Лесковец (Полузащитник), Арсений Федоренко (Полузащитник), Мирослав Романюк (Полузащитник);

Всеволод Чалый (Нападающий), Максим Гродзинский (Нападающий).

Первый матч Украинской Премьер-лиги, в котором примет участие «Динамо» состоится 2 августа в 15:30 по Киеву. Тогда чемпион Украинской Премьер-лиги встретится с «Вересом».

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто рассудит второй матч «Динамо» в Лиге чемпионов.