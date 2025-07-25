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  4. Киевское Динамо дозаявило 8 футболистов на новый сезон УПЛ
Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 20:41 |
2550
7

Киевское Динамо дозаявило 8 футболистов на новый сезон УПЛ

Заявка киевского клуба пополнилась несколькими футболистами

25 июля 2025, 20:41 |
2550
7
Киевское Динамо дозаявило 8 футболистов на новый сезон УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Киевское «Динамо» дозаявило сразу 8 футболистов на предстоящий сезон Украинской Премьер-лиги.

Список игроков, который смогут выйти на поле в составе чемпиона Украинской Премьер-лиги в рамках чемпионата, пополнился следующими футболистами:

  • Дмитрий Пожар (Вратарь);
  • Назар Иваськив (Защитник), Даниил Огородник (Защитник);
  • Марьян Лесковец (Полузащитник), Арсений Федоренко (Полузащитник), Мирослав Романюк (Полузащитник);
  • Всеволод Чалый (Нападающий), Максим Гродзинский (Нападающий).

Первый матч Украинской Премьер-лиги, в котором примет участие «Динамо» состоится 2 августа в 15:30 по Киеву. Тогда чемпион Украинской Премьер-лиги встретится с «Вересом».

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто рассудит второй матч «Динамо» в Лиге чемпионов.

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Стало известно, кто рассудит второй матч Динамо в Лиге чемпионов
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу заявка
Даниил Кирияка Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 7
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MaximusOne
Це що гравці U17 ?, перший раз бачу.
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ZANREGENT1993
Вообще таких не знаю. Игорь Михайлович,ГДЕ ТРАНСФЕРЫ? Таким составом в ЛЧ не попадёте, да и в УПЛ тоже бодаться нужно
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0
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AK.228
Кто эти люди!?
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