Киевское Динамо дозаявило 8 футболистов на новый сезон УПЛ
Заявка киевского клуба пополнилась несколькими футболистами
Киевское «Динамо» дозаявило сразу 8 футболистов на предстоящий сезон Украинской Премьер-лиги.
Список игроков, который смогут выйти на поле в составе чемпиона Украинской Премьер-лиги в рамках чемпионата, пополнился следующими футболистами:
- Дмитрий Пожар (Вратарь);
- Назар Иваськив (Защитник), Даниил Огородник (Защитник);
- Марьян Лесковец (Полузащитник), Арсений Федоренко (Полузащитник), Мирослав Романюк (Полузащитник);
- Всеволод Чалый (Нападающий), Максим Гродзинский (Нападающий).
Первый матч Украинской Премьер-лиги, в котором примет участие «Динамо» состоится 2 августа в 15:30 по Киеву. Тогда чемпион Украинской Премьер-лиги встретится с «Вересом».
Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто рассудит второй матч «Динамо» в Лиге чемпионов.
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