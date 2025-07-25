Стал известен лучший игрок Шахтера в матче с Бешикташем
Болельщики путем голосования выбрали Алиссона Сантану
В четверг, 24 июля, состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы между «Бешикташем» и донецким «Шахтером».
Встречу принимал стадион «Водафон Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
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Украинская команда добыла победу со счетом 4:2. Ответная игра состоится 31 июля в Польше.
Лучшим игроком матча в состав «горняков» по версии болельщиков стал бразильский вингер Алиссон Сантана. Он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Шахтера» прокомментировал матч Лиги Европы.
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