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Лига Европы
25 июля 2025, 23:48 |
517
0

Стал известен лучший игрок Шахтера в матче с Бешикташем

Болельщики путем голосования выбрали Алиссона Сантану

25 июля 2025, 23:48 |
517
0
Стал известен лучший игрок Шахтера в матче с Бешикташем
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

В четверг, 24 июля, состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы между «Бешикташем» и донецким «Шахтером».

Встречу принимал стадион «Водафон Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинская команда добыла победу со счетом 4:2. Ответная игра состоится 31 июля в Польше.

Лучшим игроком матча в состав «горняков» по версии болельщиков стал бразильский вингер Алиссон Сантана. Он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Шахтера» прокомментировал матч Лиги Европы.

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Алиссон Сантана Лига Европы Бешикташ Бешикташ - Шахтер Шахтер Донецк лучший игрок
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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