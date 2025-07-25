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Лига Европы
25 июля 2025, 19:53 |
263
1

Звезда Шахтера: «Я праздновал перед их фанатами»

Бразильский вингер дал несколько комментариев после матча Лиги Европы

25 июля 2025, 19:53 |
263
1
Звезда Шахтера: «Я праздновал перед их фанатами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Кевин прокомментировал победу над «Бешикташем» со счетом 4:2 в рамках квалификации Лиги Европы:

– В сегодняшнем матче с «Бешикташем» при заполненных трибуна, при сумасшедшей атмосфере, «Шахтер» добыл победу. В чем, по твоему мнению, залог этой победы?

– Нам удалось хорошо поработать над тем, что было запланировано на неделе. Да, мы смогли выйти победителями, но это еще не конец, это первая часть, мы будем усердно работать, что бы во второй игре опять победить.

– На твоем счету дубль в ворота «Бешикташа». Что это значит для тебя и какие у тебя эмоции от этого?

– Очень приятно помочь команде двум голами. За день до матча я обещал, что забью три. Остался должен забить еще один, так что в следующей игре я должен забить еще, что бы закрыть долг перед тренером Эдуардо.

– После того как ты забил, ты немного реагировал на фанатов «Бешикташа». Расскажи об этом.

– Думаю это из-за того, что мы на их стадионе, нет места где праздновать. Думаю, что это не имеет ничего общего с болельщиками. Я думаю, что это момент, когда игрок забивает гол и должен им насладиться. Но это часть игры, каждый игрок должен праздновать, и я праздновал перед их фанатами.

– Что за столкновение случилось после матча?

– Это просто... там был момент, который я не смог реализовать, я тоже не видел что случилось, я упал от боли, но думаю, что ничего серьезного не случилось, это не важно. Думаю, что следующая игра будет очень важной и решающей для нас.

– Если говорить о стратегии Арды Турана на этот матч, то какой она была и удавалось ли по ней двигаться на протяжении матча?

– Мы внимательно изучили их команду. Думаю, что было заметно, что мы мало ошибались и использовали свои шансы. Я думаю, что на следующей неделе у нас будет еще шанс и другие наблюдения команды. Мы будем стремиться победить еще раз. Мы не будем держаться за результат и пройдем дальше.

– Что может быть самым сложным во второй игре с «Бешикташем»?

– Думаю, мы можем усложнить игру, если захотим, можем повторить сегодняшнее и победить. Конечно, это будет непростая игра, но у каждой игры есть своя история. Я считаю, что мы способны снова победить.

Ранее сообщалось о том, что матч «Бешикташ» – «Шахтер» стал рекордным в Лиге Европы по количеству зрителей.

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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serhiy11
Провокативний,як і весь клуб,школа кротів ! Туда навіть як українці попадають - одразу гнилими стають .
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