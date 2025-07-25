Матч Бешикташ – Шахтер стал рекордным в Лиге Европы по количеству зрителей
Поединок в Стамбуле посетило более 30 тысяч болельщиков
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Стамбуле победил «Бешикташ» со счетом 4:2.
Этот матч стал самым посещаемым среди всех в Лиге Европы на этой неделе. Игру посетили 31 739 зрителей.
Наименьшее количество было зафиксировано на матче Лугано – Клуж (941 зритель).
Количество зрителей на матчах Лиги Европы 24 июля
- 31 739: Бешикташ (Турция) – Шахтер (Украина)
- 16 040: Левски (Болгария) – Брага (Португалия)
- 15 047: Баник (Чехия) – Легия (Польша)
- 12 291: Андерлехт (Бельгия) – Хеккен (Швеция)
- 8 863: Мидтьюлланд (Дания) – Хайберниан (Шотландия)
- 3 145: Целе (Словения) – АЕК (Кипр)
- 2 674: Шериф (Молдова) – Утрехт (Нидерланды)
- 941: Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния)
🟠 UEL Q2 first leg attendances (24 July):— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 25, 2025
31,739 🇹🇷 Beşiktaş - 🇺🇦 Shakhtar
16,040 🇧🇬 Levski - 🇵🇹 Braga
15,047 🇨🇿 Banik - 🇵🇱 Legia
12,291 🇧🇪 Anderlecht - 🇸🇪 Häcken
8,863 🇩🇰 Midtjylland - 🏴 Hibernian
3,145 🇸🇮 Celje - 🇨🇾 AEK Larnaca
2,674 🇲🇩 Sheriff - 🇳🇱 Utrecht
941 🇨🇭 Lugano -…
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