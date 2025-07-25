Матч Бешикташ – Шахтер стал рекордным в Лиге Европы по количеству зрителей

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Стамбуле победил «Бешикташ» со счетом 4:2.

Этот матч стал самым посещаемым среди всех в Лиге Европы на этой неделе. Игру посетили 31 739 зрителей.

Наименьшее количество было зафиксировано на матче Лугано – Клуж (941 зритель).

Количество зрителей на матчах Лиги Европы 24 июля

31 739: Бешикташ (Турция) – Шахтер (Украина)

16 040: Левски (Болгария) – Брага (Португалия)

15 047: Баник (Чехия) – Легия (Польша)

12 291: Андерлехт (Бельгия) – Хеккен (Швеция)

8 863: Мидтьюлланд (Дания) – Хайберниан (Шотландия)

3 145: Целе (Словения) – АЕК (Кипр)

2 674: Шериф (Молдова) – Утрехт (Нидерланды)

941: Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния)