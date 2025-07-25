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Лига Европы
25 июля 2025, 19:18 | Обновлено 25 июля 2025, 19:25
1034
0

Матч Бешикташ – Шахтер стал рекордным в Лиге Европы по количеству зрителей

Поединок в Стамбуле посетило более 30 тысяч болельщиков

25 июля 2025, 19:18 | Обновлено 25 июля 2025, 19:25
1034
0
Матч Бешикташ – Шахтер стал рекордным в Лиге Европы по количеству зрителей
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Стамбуле победил «Бешикташ» со счетом 4:2.

Этот матч стал самым посещаемым среди всех в Лиге Европы на этой неделе. Игру посетили 31 739 зрителей.

Наименьшее количество было зафиксировано на матче Лугано – Клуж (941 зритель).

Количество зрителей на матчах Лиги Европы 24 июля

  • 31 739: Бешикташ (Турция) – Шахтер (Украина)
  • 16 040: Левски (Болгария) – Брага (Португалия)
  • 15 047: Баник (Чехия) – Легия (Польша)
  • 12 291: Андерлехт (Бельгия) – Хеккен (Швеция)
  • 8 863: Мидтьюлланд (Дания) – Хайберниан (Шотландия)
  • 3 145: Целе (Словения) – АЕК (Кипр)
  • 2 674: Шериф (Молдова) – Утрехт (Нидерланды)
  • 941: Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния)
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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк статистика Бешикташ - Шахтер болельщики
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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