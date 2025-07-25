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  4. Алексей Гуцуляк был признан лучшим игроком Полесья в игре с Санта-Коломой
Лига конференций
25 июля 2025, 19:21 | Обновлено 25 июля 2025, 20:11
93
1

Алексей Гуцуляк был признан лучшим игроком Полесья в игре с Санта-Коломой

Украинский вингер отличился голом в ворота команды из Андорры

25 июля 2025, 19:21 | Обновлено 25 июля 2025, 20:11
93
1
Алексей Гуцуляк был признан лучшим игроком Полесья в игре с Санта-Коломой
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

В четверг, 24 июля, проходил матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».

Встречу принимал «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Команда из Андорры добыла победу со счетом 2:1. Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.

Лучшим игроком матча в составе представителя Украинской Премьер-лиги стал украинский вингер Алексей Гуцуляк, который стал автором единственного гола своей команды.

Ранее сообщалось о том, что Гуцуляк, забив «Санта-Коломе», отпраздновал голевой юбилей.

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Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Санта-Колома Лига конференций лучший игрок
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Ну вже прям в заголовку зробили його жителем Полісся, але десь трохи дальше на північ ніж Житомир
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