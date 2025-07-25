Алексей Гуцуляк был признан лучшим игроком Полесья в игре с Санта-Коломой

В четверг, 24 июля, проходил матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».

Встречу принимал «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

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Команда из Андорры добыла победу со счетом 2:1. Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.

Лучшим игроком матча в составе представителя Украинской Премьер-лиги стал украинский вингер Алексей Гуцуляк, который стал автором единственного гола своей команды.

Ранее сообщалось о том, что Гуцуляк, забив «Санта-Коломе», отпраздновал голевой юбилей.