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Лига конференций
25 июля 2025, 12:51 | Обновлено 25 июля 2025, 13:01
187
0

Гуцуляк, забив Санта Коломе, отпраздновал голевой юбилей

27-летний хавбек житомирян забил 50-й мяч в карьере

25 июля 2025, 12:51 | Обновлено 25 июля 2025, 13:01
187
0
Гуцуляк, забив Санта Коломе, отпраздновал голевой юбилей
ФК Полесье

В матче с «Санта Коломой» (1:2) 27-летний полузащитник житомирян Алексей Гуцуляк забил 50-й мяч в карьере. 45 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, по 2 – в Кубке Украины и за национальную сборную, 1 – в еврокубках. На клубном уровне Алексей 20 мячей забил за «Днепр-1», по 13 – за «Карпати» и «Полесье», 2 – за «Десну».

Прописку в бомбардирском «Клубе 50» Гуцуляк получил в 257-м матче (ср. результативность – 0,19 за игру) через 9 лет 244 дня после голевого дебюта на высшем уровне, который он отметил 22 ноября 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с каменской «Сталью» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

50 голов в карьере Алексея Гуцуляка

Сезон

Клуб Гуцуляка

ЧУ

КУ

ЕК

СУ

Всего

2015/16

Карпаты

2

-

-

-

2

2016/17

Карпаты

3

-

-

-

3

2017/18

Карпаты

1

-

-

-

1

2018/19

Карпаты

4

1

-

-

5

2019/20

Карпаты

2

-

-

-

2

2020/21

Десна

2

-

-

-

2

2021/22

Днепр-1

4

-

-

-

4

2022/23

Днепр-1

7

-

-

-

7

2023/24

Днепр-1

9

-

-

-

9

2024/25

Полесье

11

1

-

2

14

2025/26

Полесье

-

-

1

-

1

Итого

45

2

1

2

50

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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