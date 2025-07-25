Гуцуляк, забив Санта Коломе, отпраздновал голевой юбилей
27-летний хавбек житомирян забил 50-й мяч в карьере
В матче с «Санта Коломой» (1:2) 27-летний полузащитник житомирян Алексей Гуцуляк забил 50-й мяч в карьере. 45 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, по 2 – в Кубке Украины и за национальную сборную, 1 – в еврокубках. На клубном уровне Алексей 20 мячей забил за «Днепр-1», по 13 – за «Карпати» и «Полесье», 2 – за «Десну».
Прописку в бомбардирском «Клубе 50» Гуцуляк получил в 257-м матче (ср. результативность – 0,19 за игру) через 9 лет 244 дня после голевого дебюта на высшем уровне, который он отметил 22 ноября 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с каменской «Сталью» (1:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
50 голов в карьере Алексея Гуцуляка
|
Сезон
|
Клуб Гуцуляка
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2015/16
|
Карпаты
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2016/17
|
Карпаты
|
3
|
-
|
-
|
-
|
3
|
2017/18
|
Карпаты
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2018/19
|
Карпаты
|
4
|
1
|
-
|
-
|
5
|
2019/20
|
Карпаты
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2020/21
|
Десна
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2021/22
|
Днепр-1
|
4
|
-
|
-
|
-
|
4
|
2022/23
|
Днепр-1
|
7
|
-
|
-
|
-
|
7
|
2023/24
|
Днепр-1
|
9
|
-
|
-
|
-
|
9
|
2024/25
|
Полесье
|
11
|
1
|
-
|
2
|
14
|
2025/26
|
Полесье
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
Итого
|
|
45
|
2
|
1
|
2
|
50
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
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