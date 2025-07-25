Гуцуляк, забив Санта Коломе, отпраздновал голевой юбилей

В матче с «Санта Коломой» (1:2) 27-летний полузащитник житомирян Алексей Гуцуляк забил 50-й мяч в карьере. 45 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, по 2 – в Кубке Украины и за национальную сборную, 1 – в еврокубках. На клубном уровне Алексей 20 мячей забил за «Днепр-1», по 13 – за «Карпати» и «Полесье», 2 – за «Десну».

Прописку в бомбардирском «Клубе 50» Гуцуляк получил в 257-м матче (ср. результативность – 0,19 за игру) через 9 лет 244 дня после голевого дебюта на высшем уровне, который он отметил 22 ноября 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с каменской «Сталью» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

50 голов в карьере Алексея Гуцуляка

Сезон Клуб Гуцуляка ЧУ КУ ЕК СУ Всего 2015/16 Карпаты 2 - - - 2 2016/17 Карпаты 3 - - - 3 2017/18 Карпаты 1 - - - 1 2018/19 Карпаты 4 1 - - 5 2019/20 Карпаты 2 - - - 2 2020/21 Десна 2 - - - 2 2021/22 Днепр-1 4 - - - 4 2022/23 Днепр-1 7 - - - 7 2023/24 Днепр-1 9 - - - 9 2024/25 Полесье 11 1 - 2 14 2025/26 Полесье - - 1 - 1 Итого 45 2 1 2 50

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.