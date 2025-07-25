Челси сделал топовое предложение по вингеру гранда. Есть ответ

Турецкий вингер туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз привлекает внимание лондонского «Челси», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, английский клуб предложил от 65 до 68 миллионов евро за 20-летнего футболиста. Туринский гранд отклонил оффер, ибо не намерен продавать Кенана. Тренер «зебр» Игор Тудор высоко ценит талант Йылдыза.

В прошедшем сезоне Кенан Йылдыз провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» перехватил трансферную цель «Арсенала».