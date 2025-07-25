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  4. Уго ЭКИТИКЕ: «Чувствую себя как ребенок – всегда мечтал о Премьер-лиге»
Англия
25 июля 2025, 18:39 |
94
0

Уго ЭКИТИКЕ: «Чувствую себя как ребенок – всегда мечтал о Премьер-лиге»

Новичок «Ливерпуля» прокомментировал свои первые дни в клубе

25 июля 2025, 18:39 |
94
0
Уго ЭКИТИКЕ: «Чувствую себя как ребенок – всегда мечтал о Премьер-лиге»
Liverpool FC

23-летний новичок «Ливерпуля» Уго Экитике пообщался с клубной пресс-службой и рассказал о том, как оказался в клубе.

– Уго, поздравляем! Теперь вы – игрок «Ливерпуля». Что вы чувствуете?

– Горжусь этим. Это большой клуб. Я взволнован, чувствую себя как ребенок. Всегда мечтал играть в АПЛ. А играть именно за Ливерпуль – это невероятное ощущение. Не могу дождаться первого матча и борьбы за трофеи.

– Почему именно сейчас этот переход – правильное решение для вас?

– Это идеальный момент. Я приехал в Бундеслигу голодным к игре, хотел показать себя, доказать, что могу менять игру. И думаю, мне это удалось. Теперь готов к новому шагу – на самый высокий уровень, чтобы расти и узнать, на что способен. Поэтому этот момент – самый лучший.

– Прошлые 48 часов были безумными: самолет, команда, тренировка…

– Да, все произошло очень быстро. Я подписал контракт и сразу же прилетел сюда. Полет был длинный, но я был в предвкушении, хотел встретиться со всеми. Каждое мгновение здесь – особое. Я живу настоящим и наслаждаюсь этим.

– Вы успели посмотреть тренировки и познакомиться с партнерами на поле…

– Да, это был идеальный способ знакомства. Я встретил даже легенды клуба. Все это произошло на стадионе и при большом количестве фанатов – это был особый момент. Очень благодарен за него.

– Как первая тренировка? Ощущение качества игры?

– Здесь чрезвычайно сильная команда. Приятно играть с такими футболистами. Я стараюсь подняться на их уровень и даже выше.

– Вы присоединяетесь к клубу, который только что стал чемпионом Премьер-лиги…

– Да, «Ливерпуль» уже на вершине, но мы хотим большего. Каждый сезон нужно расти, чтобы достигать новых высот. Впереди сложный и долгий сезон, но у нас есть потенциал, чтобы добиться всего.

– Вы стали седьмым новичком клуба этим летом. Реакция фанатов – увлечена.

– Да, клуб провел впечатляющее трансферное окно, добавил много качества. Команда станет еще сильнее – в этом я уверен.

– 17 месяцев в «Айнтрахте» были для вас очень важны, правда?

–Я благодарен этому клубу. Там я мог быть собой. Это была настоящая семья. Они были терпеливы, дали мне время. Я ошибался, но учился. Именно так ты растешь как игрок, и как человек. Этот период навсегда в сердце моем.

– Ваш стиль игры называют «уличным футболом». Откуда это?

– С улицы! Я играл с друзьями после школы, смотрел много футбола. Всегда увлекался игроками, любящими мяч, дриблинг, шоу. Я тоже люблю играть с мячом и демонстрировать технику – это мой стиль.

– Вы уже пообщались с Арне Слотом. Насколько это отразилось на выборе?

– Да, мы хорошо поговорили. Он очень человечный. Мы говорили не только о футболе. Он очень интересен, и я счастлив работать с ним. Я могу прогрессировать с таким тренером. Он – прежде всего, отличный человек.

– У Слота репутация тренера, раскрывающего потенциал игроков. Это повлияло на решение?

– Безусловно. Когда видишь тренера, способного тебя улучшить, ты хочешь с ним работать. Это – правильный выбор.

– Вы универсальный форвард. Где вам удобнее играть?

– Я делаю то, что скажет тренер. Но мне нравится все: не только забивать, но создавать моменты, быть частью командной игры. Могу играть как сам, так и с другим нападающим. В современном футболе важно быть гибким.

– Вы смотрели матчи «Ливерпуля» в детстве?

– Честно – нет, потому что не имел возможности. Но смотрел клипы на YouTube. Всегда мечтал об АПЛ. И вот я здесь – это нечто невероятное.

– Вы выкладывали фото в ретро-футболке «Ливерпуля» со Стивеном Джеррардом…

– Да, ехал в отпуск, имел тренировки, люблю винтажные футболки. Брат купил мне эту – и вот я здесь! Джеррард – легенда. Великолепная футболка, отличная история.

– Вирджил ван Дейк говорил: «Это всегда был Ливерпуль». Вы согласны?

– Да. Этот клуб – лучший в Англии и один из лучших в мире. То, что я услышал о людях, атмосфере, фанатах, стадионе – все это подтвердило: это правильное место. После разговора с тренером я не сомневался.

– Представляли, что почувствуете, когда забьете первый гол на «Энфилде»?

– Да, «Энфилд» – безумное место! Не могу дождаться. Это нечто особенное. Увидел по ТВ, какая там атмосфера – это будет незабываемо.

– Что хотите сказать болельщикам «Ливерпуля»?

– Привет, фанаты! Это Уго Экитике – новый скаузер! Не могу дождаться, когда начну забивать и приносить победы. Увидимся на стадионе!

– Вы улыбаетесь все время. Счастливы быть здесь?

– Да! Это произошло очень быстро, но я счастлив и горжусь. Это была моя мечта – играть за Ливерпуль и в АПЛ. И вот я здесь.

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Ливерпуль трансферы Айнтрахт Франкфурт трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Уго Экитике
Александр Сильченко Источник: ФК Ливерпуль
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