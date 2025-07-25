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Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 18:45 | Обновлено 25 июля 2025, 18:46
457
0

ФОТО. От лисиц к львам. Лестер сделал памятный подарок Карпатам

Команды провели контрольный поединок в Австрии

25 июля 2025, 18:45 | Обновлено 25 июля 2025, 18:46
457
0
ФОТО. От лисиц к львам. Лестер сделал памятный подарок Карпатам
ФК Лестер

25 июля львовские «Карпаты» провели контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

Соперником «львов» стал английский клуб «Лестер», который со следующего сезона будет играть в Чемпионшипе.

Представитель УПЛ открыл счет в матче, однако удержать преимущество «Карпатам» не удалось. Львовский клуб уступил со счетом 1:2.

После товарищеского поединка «Лестер» подарил украинскому клубу специальный трофей, поблагодарив за игру.

ФОТО. От лисиц к львам. Лестер сделал памятный подарок Карпатам

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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