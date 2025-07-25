25 июля львовские «Карпаты» провели контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

Соперником «львов» стал английский клуб «Лестер», который со следующего сезона будет играть в Чемпионшипе.

Представитель УПЛ открыл счет в матче, однако удержать преимущество «Карпатам» не удалось. Львовский клуб уступил со счетом 1:2.

После товарищеского поединка «Лестер» подарил украинскому клубу специальный трофей, поблагодарив за игру.

ФОТО. От лисиц к львам. Лестер сделал памятный подарок Карпатам