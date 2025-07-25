Украина. Премьер лига25 июля 2025, 18:45 | Обновлено 25 июля 2025, 18:46
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ФОТО. От лисиц к львам. Лестер сделал памятный подарок Карпатам
Команды провели контрольный поединок в Австрии
25 июля 2025, 18:45 | Обновлено 25 июля 2025, 18:46
457
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25 июля львовские «Карпаты» провели контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Австрии.
Соперником «львов» стал английский клуб «Лестер», который со следующего сезона будет играть в Чемпионшипе.
Представитель УПЛ открыл счет в матче, однако удержать преимущество «Карпатам» не удалось. Львовский клуб уступил со счетом 1:2.
После товарищеского поединка «Лестер» подарил украинскому клубу специальный трофей, поблагодарив за игру.
ФОТО. От лисиц к львам. Лестер сделал памятный подарок Карпатам
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