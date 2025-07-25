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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Поражение Полесья? Андорра меньше, чем Житомир»
Лига конференций
25 июля 2025, 17:42 |
1039
1

Андрей ВОРОБЕЙ: «Поражение Полесья? Андорра меньше, чем Житомир»

Украинские команды провалили первые матчи в Лиге конференций

25 июля 2025, 17:42 |
1039
1
Андрей ВОРОБЕЙ: «Поражение Полесья? Андорра меньше, чем Житомир»
ФК Полесье

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал проигрышные матчи «Александрии» от сербского «Партизана» (0:2) и житомирского «Полесья» от андоррской «Санта-Коломы» (1:2) в квалификации Лиги конференций.

– Андрей, что скажете о поражениях «Александрии» от «Партизана» (0:2) и «Полесья» от «Санта-Коломы» (1:2) в матчах квалификации Лиги конференций?

– О чем можно говорить, если мы уже Андорре проигрываем! Здесь надо как-то задуматься. То, что «Александрия» может проиграть, в принципе было ожидаемо. Александрийцы заняли второе место в УПЛ, и они молодцы. Но многие футболисты из команды ушли.

– И все-таки «Александрия» много моментов создала в матче с «Партизаном».

– И все равно никто на «Александрию» не делает ставку в еврокубках. А вот на «Полесье» большие надежды подаются. Да, я уверен, что во втором матче «Полесье» выиграет и пройдет дальше. Я в этом уверен. Но для коэффициента Украины и для всего остального (того же зарабатывания денег каких-то) команда с такими амбициями не должна так играть. Не должна так играть и проигрывать Андорре! Извини меня, Дима, я такой команды не слышал.

– Хотя Ротань же перед матчем говорил, что «Санта-Колома» – это чемпион Андорры. Он, наверное, имел ввиду, что команда в целом в истории выиграла 13 раз свою лигу и является самой титулованной в стране.

– Какая разница! Где Андорра? Андорра меньше, чем город Житомир! Не должна команда так проигрывать. Я понимаю, что это футбол. И всякое бывает. И сильные команды проигрывают слабым.

– Пишут, что сейчас андоррский футбол на подъеме.

– Сейчас многие команды на подъеме. Но мы не можем себе позволить проигрывать таким командам. Но еще раз подытожу! Я уверен, что «Полесье» пройдет дальше. Я уверен, что они пройдут.

– «Александрия» голы пропускала от молодых исполнителей – от 18-летнего Костича и 19-летнего Угрешича. И у александрийцев были шансы для взятия ворот много раз.

– Шансы всегда есть. Но мы меньше ожидали от «Александрии». Мы больше ожидали от «Полесья». Тем более такие амбиции, такие трансферы! Все в ожидании какой-то третьей силы в Украине и вообще в еврокубках от УПЛ. А тут какой-то просчет произошел.

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Лига конференций Андрей Воробей эксклюзив статьи Полесье Житомир Санта-Колома Александрия Партизан Белград
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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Dynamo forever
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