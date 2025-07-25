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  4. «Чем вы занимались на сборах? Играли в нарды?» – Нихат уничтожил Бешикташ
Лига Европы
25 июля 2025, 18:00 |
1534
0

«Чем вы занимались на сборах? Играли в нарды?» – Нихат уничтожил Бешикташ

Легендарный экс-футболист «черных орлов» остался крайне недоволен игрой команды против «Шахтера»

25 июля 2025, 18:00 |
1534
0
«Чем вы занимались на сборах? Играли в нарды?» – Нихат уничтожил Бешикташ
gzt.com. Нихат Кахведжи

Легендарный экс-футболист сборной Турции и «Бешикташа» Нихат Кахведжи устроил словесный разнос стамбульской команде за неудачный результат во вчерашнем матче квалификации Лиги Европы против «Шахтера» (2:4).

«Я много лет работаю комментатором, но сегодня не могу говорить. Разве можно так рано, на седьмой минуте, лишить болельщиков команды надежды? Пропускают гол дома на седьмой минуте. Они разрушили все надежды болельщиков «Бешикташа» уже на седьмой минуте. Команда «Бешикташ», которая четыре года выбрасывала белое полотенце в ноябре, похоже, хочет сделать это уже в июле этого года».

«Мне очень жаль болельщиков «Бешикташа». Эта тенденция продлится еще долго в этом году. Чем вы занимались на сборах? Играли в нарды, постоянно сидели в джакузи, плавали в бассейне, вообще не занимались физической подготовкой? У того, кто бежит, язык высунут. Картал и Демир Эге – хорошие ребята, они могут быть хорошими запасными, но вам нужно приобрести двух игроков, шестых номеров, для этой команды. Демир Эге… Тебе нужно быть пожестче, мой друг. Ты должен кусать соперника».

«Руководство «Бешикташа», возьмите двух левых крайних, двух левых защитников, двух центральных защитников и одного нападающего, берите, берите, берите. С такой игрой «Бешикташ» не доживет до ноября. У них нет крыльев», – заявил Кахведжи.

Отметим, что Нихат Кахведжи в составе сборной Турции становился бронзовым призером ЧМ-2002, Кубка конфедераций-2003 и Евро-2008.

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Нихат Кахведжи Бешикташ Бешикташ - Шахтер Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Haberler
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