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Лига конференций
25 июля 2025, 17:52 | Обновлено 25 июля 2025, 17:54
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Тренер Партизана предостерег своих игроков после победы над Александрией

Срджан Благоевич заверил, что дело еще не решено

25 июля 2025, 17:52 | Обновлено 25 июля 2025, 17:54
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Тренер Партизана предостерег своих игроков после победы над Александрией
Getty Images/Global Images Ukraine. Срджан Благоевич

Главный тренер сербского клуба «Партизан» Срджан Благоевич прокомментировал результат первого матча против «Александрии» во втором раунде квалификации Лиги конференций.

«Александрия» не реализовала свои моменты, но и не смогла сохранить ворота в неприкосновенности. В результате представитель УПЛ уступил со счётом 0:2.

«Конечно, мы довольны после победы, но в то же время я не считаю, что этот двухматчевый поединок завершён. Впереди ещё второй тайм в Белграде, и нам, конечно, будет легче, потому что мы сыграем при поддержке наших болельщиков, надеюсь, в большом количестве. У нас нет никаких иллюзий, что всё уже решено. Мы не ищем спокойствия, потому что понимаем: эта работа постоянно приносит новые вызовы каждые несколько дней, и нас будут оценивать только по последнему матчу – независимо от того, как хорошо или плохо мы играли до этого.

Мы подготовили вариант игры на контратаках, особенно в обороне, где нам несколько раз удавалось перехватывать мяч и в процессе их построения атак создавать моменты для быстрых выпадов. У нас ещё много пространства для улучшения, особенно в аспектах построения атак и других наступательных элементов, но снова хочу подчеркнуть: сегодня мы играли без четырёх футболистов, которые начинали матч против АЕКа из Ларнаки. Это очень молодая команда, всё ещё находящаяся в стадии становления.

Очень немногие игроки в составе нынешнего «Партизана» имеют опыт игры каждые три-четыре дня. Лишь немногие провели большое количество матчей за один сезон во взрослом футболе. Для них это что-то новое – дополнительная физическая и психологическая нагрузка. Им, безусловно, нужно время, чтобы адаптироваться. Но я повторю ещё раз – мы осознанно выбрали этот путь и будем идти по нему шаг за шагом. Посмотрим, как далеко сможем зайти. Сейчас мы сосредоточены только на следующем шаге – это ответный матч», – заявил Благоевич.

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Партизан Белград Александрия Лига конференций пресс-конференция
Андрей Витренко Источник
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