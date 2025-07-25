Тренер Партизана предостерег своих игроков после победы над Александрией
Срджан Благоевич заверил, что дело еще не решено
Главный тренер сербского клуба «Партизан» Срджан Благоевич прокомментировал результат первого матча против «Александрии» во втором раунде квалификации Лиги конференций.
«Александрия» не реализовала свои моменты, но и не смогла сохранить ворота в неприкосновенности. В результате представитель УПЛ уступил со счётом 0:2.
«Конечно, мы довольны после победы, но в то же время я не считаю, что этот двухматчевый поединок завершён. Впереди ещё второй тайм в Белграде, и нам, конечно, будет легче, потому что мы сыграем при поддержке наших болельщиков, надеюсь, в большом количестве. У нас нет никаких иллюзий, что всё уже решено. Мы не ищем спокойствия, потому что понимаем: эта работа постоянно приносит новые вызовы каждые несколько дней, и нас будут оценивать только по последнему матчу – независимо от того, как хорошо или плохо мы играли до этого.
Мы подготовили вариант игры на контратаках, особенно в обороне, где нам несколько раз удавалось перехватывать мяч и в процессе их построения атак создавать моменты для быстрых выпадов. У нас ещё много пространства для улучшения, особенно в аспектах построения атак и других наступательных элементов, но снова хочу подчеркнуть: сегодня мы играли без четырёх футболистов, которые начинали матч против АЕКа из Ларнаки. Это очень молодая команда, всё ещё находящаяся в стадии становления.
Очень немногие игроки в составе нынешнего «Партизана» имеют опыт игры каждые три-четыре дня. Лишь немногие провели большое количество матчей за один сезон во взрослом футболе. Для них это что-то новое – дополнительная физическая и психологическая нагрузка. Им, безусловно, нужно время, чтобы адаптироваться. Но я повторю ещё раз – мы осознанно выбрали этот путь и будем идти по нему шаг за шагом. Посмотрим, как далеко сможем зайти. Сейчас мы сосредоточены только на следующем шаге – это ответный матч», – заявил Благоевич.
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