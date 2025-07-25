Дарья БОНДАРЬ: «Я не знала, что так популярна в Турции»

Журналистка клубного телеканала «Шахтера» и супруга центрбека донецкой команды Валерия Бондаря Дарья Бондарь, побывав в Турции, где накануне «горняки» обыграли «Бешикташ» (4:2), пообщалась с тамошними коллегами.

«Я не знала, что так популярна в Турции. Многие мои коллеги говорили мне об этом. Я получаю много сообщений в Instagram. «Фенербахче», «Галатасарай», мне пишут и болельщики «Бешикташа». Все они говорят мне: «Переходи в «Бешикташ», в Турцию, в «Галатасарай», но я действительно люблю «Шахтер».

«Иногда я слежу за чемпионатом Турции, иногда нет. Я работаю в «Шахтере». Я посвящаю все свое время этой команде. Атмосфера здесь фантастическая. Болельщики «Бешикташа» просто сумасшедшие. Могу сказать только хорошее. Я действительно в шоке, но в хорошем смысле».

«Арда Туран уважает всех в команде. Он уважает как персонал, так и игроков. Он говорит, поддерживает и мотивирует. Он легенда, и мы его любим. Нам повезло работать с ним. Он найдет нужные слова для каждого. Он может мотивировать каждого по-разному. Он сумасшедший. Иногда он агрессивен. Но именно его характер дает нам силу. Именно это сейчас нужно нашей стране. Он легенда и очень известная личность. Но прежде всего, он сумел остаться человеком», – сказала Дарья.

Отметим, что Дарья Бондарь впечатлила своим внешним видом фанатов турецкого футбола, не оставив равнодушным и коуча «горняков» Арду Турана.