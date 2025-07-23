ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила своим луком даже Арду Турана
Дарья Бондарь покрасовалась перед матчем с Бешикташем
Спортивная журналистка и возлюбленная защитника «Шахтера» Валерия Бондаря, Дарья Бондарь, появилась на стадионе в эффектном образе, подготовив серию интервью с игроками перед матчем против «Бешикташа».
В Instagram она показала кадры со съёмок. Красавица выбрала чёрный топ с открытым плечом и джинсы с высокой посадкой.
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Подписчики отметили её умение сочетать профессионализм и стиль.
Главный тренер донетчан Арда Туран часто улыбался журналистке и с удовольствием ответил на ее вопросы.
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