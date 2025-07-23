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23 июля 2025, 13:38 |
171
1

ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила своим луком даже Арду Турана

Дарья Бондарь покрасовалась перед матчем с Бешикташем

23 июля 2025, 13:38 |
171
1
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила своим луком даже Арду Турана
Instagram. Дарья Бондарь

Спортивная журналистка и возлюбленная защитника «Шахтера» Валерия Бондаря, Дарья Бондарь, появилась на стадионе в эффектном образе, подготовив серию интервью с игроками перед матчем против «Бешикташа».

В Instagram она показала кадры со съёмок. Красавица выбрала чёрный топ с открытым плечом и джинсы с высокой посадкой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики отметили её умение сочетать профессионализм и стиль.

Главный тренер донетчан Арда Туран часто улыбался журналистке и с удовольствием ответил на ее вопросы.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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