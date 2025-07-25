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Англия
25 июля 2025, 20:58 | Обновлено 25 июля 2025, 21:48
827
0

Сенсационный клуб Англии сделал предложение экс-игроку Ман Юнайтед

Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Рексеме»

25 июля 2025, 20:58 | Обновлено 25 июля 2025, 21:48
827
0
Сенсационный клуб Англии сделал предложение экс-игроку Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Английский клуб «Рексем» пытается подписать известного футболиста Кристиана Эриксена, который находится в статусе свободного агента.

Датский футболист получил предложение от «Рексема», который стремится усилить состав перед стартом сезона в Чемпионшипе.

Кристиан удивлен шагом от «Рексем», однако футболист продолжит карьеру в клубе из высшей лиги.

Среди имеющихся вариантов Эриксен имеет предложения из Турции, Саудовской Аравии, США и Бразилии.

В течение последних трех сезонов полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед», в котором сыграл 107 матчей, забил восемь мячей и отдал 19 ассистов.

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Андрей Витренко Источник: Daily Mail
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