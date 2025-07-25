Сенсационный клуб Англии сделал предложение экс-игроку Ман Юнайтед
Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Рексеме»
Английский клуб «Рексем» пытается подписать известного футболиста Кристиана Эриксена, который находится в статусе свободного агента.
Датский футболист получил предложение от «Рексема», который стремится усилить состав перед стартом сезона в Чемпионшипе.
Кристиан удивлен шагом от «Рексем», однако футболист продолжит карьеру в клубе из высшей лиги.
Среди имеющихся вариантов Эриксен имеет предложения из Турции, Саудовской Аравии, США и Бразилии.
В течение последних трех сезонов полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед», в котором сыграл 107 матчей, забил восемь мячей и отдал 19 ассистов.
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