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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «В ближайшее время он станет лидером Шахтера»
Лига Европы
25 июля 2025, 16:36 |
652
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «В ближайшее время он станет лидером Шахтера»

Бывшему форварду понравилась игра Олега Очеретько

25 июля 2025, 16:36 |
652
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «В ближайшее время он станет лидером Шахтера»
ФК Шахтер. Олег Очеретько

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей, в эксклюзивном интервью Sport.ua, рассказал, кто из игроков ему больше всего понравился в матче «Бешикташ» – «Шахтер» (2:4).

«Я бы выделил крайних вингеров Кевина и Алиссона. И из личностей я бы еще выделил Очеретько. Мне его игра понравилась. Я знал Очеретько до его перехода в «Карпаты».

Это был такой еще юный футболист нестабильный. Нельзя говорить об одном матче, но было заметно, что от него исходит уверенность. Вел себя как лидер. Очеретько и подсказывал многое на поле, и вел игру. Мне очень понравилась его игра. Я думаю, что в ближайшее время он станет лидером Шахтера, и середина поля будет под его контролем.

Не зря Туран Олегу доверил место в составе. Он отыграл весь матч достаточно уверенно. Я думаю, что «Шахтер» не ошибся, отдав Очеретько в аренду. А сейчас он лидер команды».

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Бешикташ Андрей Воробей Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Олег Очеретько
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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