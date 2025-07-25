Андрей ВОРОБЕЙ: «В ближайшее время он станет лидером Шахтера»

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей, в эксклюзивном интервью Sport.ua, рассказал, кто из игроков ему больше всего понравился в матче «Бешикташ» – «Шахтер» (2:4).

«Я бы выделил крайних вингеров Кевина и Алиссона. И из личностей я бы еще выделил Очеретько. Мне его игра понравилась. Я знал Очеретько до его перехода в «Карпаты».

Это был такой еще юный футболист нестабильный. Нельзя говорить об одном матче, но было заметно, что от него исходит уверенность. Вел себя как лидер. Очеретько и подсказывал многое на поле, и вел игру. Мне очень понравилась его игра. Я думаю, что в ближайшее время он станет лидером Шахтера, и середина поля будет под его контролем.

Не зря Туран Олегу доверил место в составе. Он отыграл весь матч достаточно уверенно. Я думаю, что «Шахтер» не ошибся, отдав Очеретько в аренду. А сейчас он лидер команды».