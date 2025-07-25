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25 июля 2025, 16:59 | Обновлено 25 июля 2025, 17:05
726
0

ОФИЦИАЛЬНО. Трехкратный победитель ЛЧ в 38 лет нашел новый клуб

Кейлор Навас продолжит карьеру в «УНАМ Пумас»

25 июля 2025, 16:59 | Обновлено 25 июля 2025, 17:05
726
0
ОФИЦИАЛЬНО. Трехкратный победитель ЛЧ в 38 лет нашел новый клуб
ФК УНАМ Пумас. Кейлор Навас

38-летний голкипер из Коста-Рики, Кейлор Навас, официально перешел в мексиканский клуб «УНАМ Пумас».

По информации портала Transfermarkt, возрастной голкипер подписал соглашение до конца 2026 года. «УНАМ Пумас» заплатил за вратаря 1,63 миллиона евро аргентинскому клубу «Ньюэллс Олд Бойз».

«Я узнал о любви и вдохновении, мне передали желание, чтобы я стал частью этого клуба. Это большой клуб в Мексике, и я считаю, что ни один игрок не должен упускать такую возможность. И сегодня это стало реальностью – мы здесь и очень счастливы.

В жизни нужно жить с мечтами, с надеждами, с краткосрочными и долгосрочными целями. Я приехал с огромным желанием всегда отдавать максимум, стараться, помогать партнерам, быть частью коллектива, стараться выходить на поле и играть как можно лучше. Наша ментальность – творить историю. И именно это нам нравится: творить историю и поднимать трофеи», – сказал Навас.

В течение последних шести месяцев Кейлор находился в «Ньюэллс Олд Бойз», за который всего отыграл 16 матчей, из которых восемь поединков завершил без пропущенных мячей.

Навас известен болельщикам благодаря своим выступлениям за мадридский «Реал» и ПСЖ. Вместе с «сливочными» Кейлор выиграл 11 трофеев, среди которых три Лиги чемпионов, а вот с французским грандом вратарь завоевал 10 национальных наград.

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Андрей Витренко Источник: УНАМ Пумас
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