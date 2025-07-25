ОФИЦИАЛЬНО. Трехкратный победитель ЛЧ в 38 лет нашел новый клуб

38-летний голкипер из Коста-Рики, Кейлор Навас, официально перешел в мексиканский клуб «УНАМ Пумас».

По информации портала Transfermarkt, возрастной голкипер подписал соглашение до конца 2026 года. «УНАМ Пумас» заплатил за вратаря 1,63 миллиона евро аргентинскому клубу «Ньюэллс Олд Бойз».

«Я узнал о любви и вдохновении, мне передали желание, чтобы я стал частью этого клуба. Это большой клуб в Мексике, и я считаю, что ни один игрок не должен упускать такую возможность. И сегодня это стало реальностью – мы здесь и очень счастливы.

В жизни нужно жить с мечтами, с надеждами, с краткосрочными и долгосрочными целями. Я приехал с огромным желанием всегда отдавать максимум, стараться, помогать партнерам, быть частью коллектива, стараться выходить на поле и играть как можно лучше. Наша ментальность – творить историю. И именно это нам нравится: творить историю и поднимать трофеи», – сказал Навас.

В течение последних шести месяцев Кейлор находился в «Ньюэллс Олд Бойз», за который всего отыграл 16 матчей, из которых восемь поединков завершил без пропущенных мячей.

Навас известен болельщикам благодаря своим выступлениям за мадридский «Реал» и ПСЖ. Вместе с «сливочными» Кейлор выиграл 11 трофеев, среди которых три Лиги чемпионов, а вот с французским грандом вратарь завоевал 10 национальных наград.

🌟𝐊𝐄𝐘𝐋𝐎𝐑 𝐍𝐀𝐕𝐀𝐒🌟

El legado de un gigante llega desde Costa Rica a los Pumas.



🌍 3 Copas del Mundo (2014, 2018, 2022)

🛡️ Más de 100 partidos con su selección 🇨🇷

😼 Hoy, su historia continúa en el arco universitario. Una leyenda ha llegado a Cantera.



💙💛 ¡Bienvenido a… pic.twitter.com/1oj2QJudnx — PUMAS (@PumasMX) July 24, 2025

📸 Se hizo oficial el cuarto refuerzo de Pumas. El presidente del Club Universidad Nacional, Dr. Luis Raúl González, junto al Dr. Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo y Eduardo Saracho, director de estrategia deportiva, presentaron de manera oficial a @NavasKeylor como… pic.twitter.com/tUbgqOoBXz — PUMAS (@PumasMX) July 24, 2025