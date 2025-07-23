Список самых дорогих европейских звезд прошлого, которые играют в Мексике

Известный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков прошлого, которые выступали в европейских чемпионатах и ныне играют в Мексике.

Первыми двумя лидерами рейтинга стали экс-игроки мадридского «Реала»: колумбийский хавбек «Леона» Хамес Родригес (80 млн евро) и испанский защитник «Монтеррея» Серхио Рамос (50 млн).

На третьем месте оказался экс-игрок «Севильи» Лукас Окампос (50 млн), который сейчас выступает в составе «Монтеррея».

В топ-5 вошли: бывший игрок «Арсенала» Аарон Рэмзи (45 млн), который стал футболистом «Пумас» и экс-игрок мадридского «Атлетико» Анхель Корреа (45 млн), который будет представлять «Тигрес».

В десятку лидеров также попал бывший партнер Рамоса и Хамеса по «Реалу» – Кейлор Навас (7-е место, 20 млн), который будет защищать цвета «Пумас».