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23 июля 2025, 14:52 |
104
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Список самых дорогих европейских звезд прошлого, которые играют в Мексике

Лидерами рейтинга стали бывшие игроки мадридского «Реала»

23 июля 2025, 14:52 |
104
0
Список самых дорогих европейских звезд прошлого, которые играют в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков прошлого, которые выступали в европейских чемпионатах и ныне играют в Мексике.

Первыми двумя лидерами рейтинга стали экс-игроки мадридского «Реала»: колумбийский хавбек «Леона» Хамес Родригес (80 млн евро) и испанский защитник «Монтеррея» Серхио Рамос (50 млн).

На третьем месте оказался экс-игрок «Севильи» Лукас Окампос (50 млн), который сейчас выступает в составе «Монтеррея».

В топ-5 вошли: бывший игрок «Арсенала» Аарон Рэмзи (45 млн), который стал футболистом «Пумас» и экс-игрок мадридского «Атлетико» Анхель Корреа (45 млн), который будет представлять «Тигрес».

В десятку лидеров также попал бывший партнер Рамоса и Хамеса по «Реалу» – Кейлор Навас (7-е место, 20 млн), который будет защищать цвета «Пумас».

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чемпионат Мексики по футболу Серхио Рамос Хамес Родригес Лукас Окампос Аарон Рэмзи Анхель Корреа Кейлор Навас Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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