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Испания
25 июля 2025, 16:28 | Обновлено 25 июля 2025, 16:29
747
0

Больше не капитан. В Барселоне создают невыносимые условия для голкипера

В каталонском клубе работают над тем, чтобы Марк-Андре тер Штеген покинул клуб

25 июля 2025, 16:28 | Обновлено 25 июля 2025, 16:29
747
0
Больше не капитан. В Барселоне создают невыносимые условия для голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в ближайшие дни будет лишен капитанской повязки.

Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Известно, что это совместное решение Ханси Флика, Деку и Жоана Лапорта.

Все в клубе недовольны решением тер Штегена самовольно заявить, что ему нужна операция. Также есть недовольство тем, что тер Штеген не желает покидать расположение клуба.

Тер Штеген отказывается общаться с руководством клуба и тренерским штабом. Поэтому вопрос о лишении капитанской повязки будет поднят в ближайшее время.

Известно, что в списке кандидатов на капитанство «Барселоны» присутствуют Рональд Араухо, Френки де Йонг, Педри и Рафинья. Также в список добавятся Иньиго Мартинес, Роберт Левандовский, Ферран Торрес и Ламин Ямаль.

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Марк-Андре тер Штеген Барселона чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик Ла Лига капитан
Александр Сильченко Источник: Mundo Deportivo
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