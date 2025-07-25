Больше не капитан. В Барселоне создают невыносимые условия для голкипера
В каталонском клубе работают над тем, чтобы Марк-Андре тер Штеген покинул клуб
33-летний немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в ближайшие дни будет лишен капитанской повязки.
Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Известно, что это совместное решение Ханси Флика, Деку и Жоана Лапорта.
Все в клубе недовольны решением тер Штегена самовольно заявить, что ему нужна операция. Также есть недовольство тем, что тер Штеген не желает покидать расположение клуба.
Тер Штеген отказывается общаться с руководством клуба и тренерским штабом. Поэтому вопрос о лишении капитанской повязки будет поднят в ближайшее время.
Известно, что в списке кандидатов на капитанство «Барселоны» присутствуют Рональд Араухо, Френки де Йонг, Педри и Рафинья. Также в список добавятся Иньиго Мартинес, Роберт Левандовский, Ферран Торрес и Ламин Ямаль.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артему не понравилась игра Георгия Судакова против «Бешикташа»
Корай Челикер дал краткое резюме игре украинского хавбека