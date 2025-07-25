Неймар помог Турану перед матчем Шахтера против Бешикташа в Лиге Европы

Донецкий «Шахтер» убедительно обыграл турецкий «Бешикташ» (4:2) в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы, обеспечив комфортное преимущество перед ответным матчем.

За журналиста Серкана Аккойна, коуч донецкой команды Арда Туран попросил Неймара поговорить с тремя молодыми бразильцами донецкой команды, чтобы мотивировать их перед игрой.

Сообщается, что звездный бразилец выполнил просьбу бывшего одноклубника. Неймар дополнительно мотивировал Кевина, Алиссона и Эгиналдо.

Кевин во встрече с турецким клубом оформил дубль, Алиссон записал на свой счет забитый мяч и два ассиста, а Эгиналду отличился голом.

Ответный матч между Шахтером и Бешикташем запланирован на четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.