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  4. Неймар помог Турану перед матчем Шахтера против Бешикташа в Лиге Европы
Лига Европы
25 июля 2025, 15:41 |
869
1

Неймар помог Турану перед матчем Шахтера против Бешикташа в Лиге Европы

Неймар лично поговорил с некоторыми легионерами «горняков»

25 июля 2025, 15:41 |
869
1
Неймар помог Турану перед матчем Шахтера против Бешикташа в Лиге Европы
ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Донецкий «Шахтер» убедительно обыграл турецкий «Бешикташ» (4:2) в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы, обеспечив комфортное преимущество перед ответным матчем.

За журналиста Серкана Аккойна, коуч донецкой команды Арда Туран попросил Неймара поговорить с тремя молодыми бразильцами донецкой команды, чтобы мотивировать их перед игрой.

Сообщается, что звездный бразилец выполнил просьбу бывшего одноклубника. Неймар дополнительно мотивировал Кевина, Алиссона и Эгиналдо.

Кевин во встрече с турецким клубом оформил дубль, Алиссон записал на свой счет забитый мяч и два ассиста, а Эгиналду отличился голом.

Ответный матч между Шахтером и Бешикташем запланирован на четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

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Неймар Арда Туран Шахтер Донецк Бешикташ Бешикташ - Шахтер Алиссон Сантана Эгиналду Кевин (Шахтер) Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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zzg77
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