Неймар помог Турану перед матчем Шахтера против Бешикташа в Лиге Европы
Неймар лично поговорил с некоторыми легионерами «горняков»
Донецкий «Шахтер» убедительно обыграл турецкий «Бешикташ» (4:2) в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы, обеспечив комфортное преимущество перед ответным матчем.
За журналиста Серкана Аккойна, коуч донецкой команды Арда Туран попросил Неймара поговорить с тремя молодыми бразильцами донецкой команды, чтобы мотивировать их перед игрой.
Сообщается, что звездный бразилец выполнил просьбу бывшего одноклубника. Неймар дополнительно мотивировал Кевина, Алиссона и Эгиналдо.
Кевин во встрече с турецким клубом оформил дубль, Алиссон записал на свой счет забитый мяч и два ассиста, а Эгиналду отличился голом.
Ответный матч между Шахтером и Бешикташем запланирован на четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник таки переходит в ПСЖ
Корай Челикер дал краткое резюме игре украинского хавбека