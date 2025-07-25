ТУРАН – о легионере Шахтера: «Это не его уровень»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран дал совет бразильскому легионеру «горняков» Педро Энрике после матча против «Бешикташа» (4:2) в квалификации Лиги Европы.

«Могу сказать, что нынешняя игра Педро Энрике – это еще не его уровень.

В спринтах он обычно разгоняется до 36–37 км/ч, у него отличный потенциал. Так что я могу сказать, что все это мы делали потому, что доверяем своим игрокам», – заявил Туран.

Ответный матч между Шахтером и Бешикташем запланирован на четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.