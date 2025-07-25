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  4. ТУРАН – о легионере Шахтера: «Это не его уровень»
Лига Европы
25 июля 2025, 12:41 | Обновлено 25 июля 2025, 12:49
1039
0

ТУРАН – о легионере Шахтера: «Это не его уровень»

Турецкий специалист ждет большего от Педро Энрике

25 июля 2025, 12:41 | Обновлено 25 июля 2025, 12:49
1039
0
ТУРАН – о легионере Шахтера: «Это не его уровень»
ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран дал совет бразильскому легионеру «горняков» Педро Энрике после матча против «Бешикташа» (4:2) в квалификации Лиги Европы.

«Могу сказать, что нынешняя игра Педро Энрике – это еще не его уровень.

В спринтах он обычно разгоняется до 36–37 км/ч, у него отличный потенциал. Так что я могу сказать, что все это мы делали потому, что доверяем своим игрокам», – заявил Туран.

Ответный матч между Шахтером и Бешикташем запланирован на четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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