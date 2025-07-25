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  4. Федецкий разнес звезду Шахтера: «Как-то нужно договариваться»
Лига Европы
25 июля 2025, 16:41 |
1544
0

Федецкий разнес звезду Шахтера: «Как-то нужно договариваться»

Артему не понравилась игра Георгия Судакова против «Бешикташа»

25 июля 2025, 16:41 |
1544
0
Федецкий разнес звезду Шахтера: «Как-то нужно договариваться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Федецкий раскритиковал звезду донецкого «Шахтера» Георгия Судакова за матч против «Бешикташа» (4:2) в квалификации Лиги Европы.

– Вы видели в игре в Стамбуле Георгия Судакова? Я – нет. То есть физически, видел, бегал он по полю, но… Что с ним произошло, где тот игрок, которого хотел Наполи?

– Мне так кажется, что вот вся эта сага с его вероятной продажей, когда его два или три раза не продали во время трансферных окон, возможно, негативно на нем сказалось. Очень важно игрока не передержать, чтобы он не сломался морально и психологически.

Георгий, по-моему, готов сделать этот шаг, но… Понимаете, здесь, как с Марлоном Гомесом – вопрос к руководству и менеджменту Шахтера. Как и чего они хотят. Конечно, намерены продать Судакова, как можно дороже, это понятно, как того же Мудрика, которого продали за 100 миллионов. Но вот читаю новости и не ясно, когда же Михаил снова появится на поле…

Как-то нужно разговаривать, договариваться, руководству Шахтера с Судаковым, потому что каждым следующим трансферным окном, я так думаю, его стоимость будет падать, а это будет минусом и для него, и для Шахтера. Он ментально созрел до высшего уровня. Нужно дать игроку шанс поиграть в каком-то сильнее чем УПЛ чемпионате, – заявил Федецкий.

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Артем Федецкий Георгий Судаков Шахтер Донецк Лига Европы Бешикташ Бешикташ - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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