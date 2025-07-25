МАРКЕВИЧ: «Можно было бы сказать, что Полесье пробило дно, но...»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил сенсационное поражение житомирского «Полесья» от «Санта-Коломы» (1:2) в первом матче квалификационного раунда Лиги конференций.

– К сожалению, другие представители Украины вчера разочаровали, особенно «Полесье», которое в Лиге конференций умудрилось проиграть представителю страны-карлика – «Санта-Коломе».

– Конечно, можно было бы сказать, что «Полесье», провалившееся и в прошлом году в еврокубках, пробило «дно», однако я не буду этого делать. Все же надеюсь, что полищуки опомнятся и через неделю возьмут реванш, потому что и так вчерашнее поражение - 1:2 нанесло мощный удар по их имиджу.

– После финального свистка некоторые игроки «Полесья» отмечали, что команду выбил из колеи пропущенный мяч.

– Этого я уже не понимаю. Неужели полищуки не знали, что в настройке «Санта Колома» точно не уступит. А трусцой, без креативных решений даже представителя чемпионата Андорры – не обыграть. Но, повторяю, не хочется сыпать соль на раны и очень надеюсь, что через неделю подопечные Руслана Ротаня докажут случайность этого фиаско в Словакии, – сказал специалист.