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  4. МАРКЕВИЧ: «Можно было бы сказать, что Полесье пробило дно, но...»
Лига конференций
25 июля 2025, 16:27 | Обновлено 25 июля 2025, 17:40
1288
2

МАРКЕВИЧ: «Можно было бы сказать, что Полесье пробило дно, но...»

Тренер надеется на другой результат в ответном матче

25 июля 2025, 16:27 | Обновлено 25 июля 2025, 17:40
1288
2
МАРКЕВИЧ: «Можно было бы сказать, что Полесье пробило дно, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил сенсационное поражение житомирского «Полесья» от «Санта-Коломы» (1:2) в первом матче квалификационного раунда Лиги конференций.

– К сожалению, другие представители Украины вчера разочаровали, особенно «Полесье», которое в Лиге конференций умудрилось проиграть представителю страны-карлика – «Санта-Коломе».

– Конечно, можно было бы сказать, что «Полесье», провалившееся и в прошлом году в еврокубках, пробило «дно», однако я не буду этого делать. Все же надеюсь, что полищуки опомнятся и через неделю возьмут реванш, потому что и так вчерашнее поражение - 1:2 нанесло мощный удар по их имиджу.

– После финального свистка некоторые игроки «Полесья» отмечали, что команду выбил из колеи пропущенный мяч.

– Этого я уже не понимаю. Неужели полищуки не знали, что в настройке «Санта Колома» точно не уступит. А трусцой, без креативных решений даже представителя чемпионата Андорры – не обыграть. Но, повторяю, не хочется сыпать соль на раны и очень надеюсь, что через неделю подопечные Руслана Ротаня докажут случайность этого фиаско в Словакии, – сказал специалист.

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Мирон Маркевич Полесье Житомир Санта-Колома Лига конференций
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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onco-clown
да, имиджевый удар конечно мощный...если вылетят, то это ж долго так и будет восприниматься: Полесье? А, это те, что когда-то от третьей команды Андорры вылетели?
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Der Gartenzwerg
Пропущений м'яч вибив з колії! А вони не знали, що в футболі суперник намагається тобі забрати і іноді це йому вдається?
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