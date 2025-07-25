Кевин достиг отметки в 15 забитых голов за Шахтер

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде победил турецкий «Бешикташ» со счетом 4:2.

Дублем в составе «Шахтера» отметился Кевин. Бразилец довел количество своих забитых мячей за «горняков» до 15.

Все голы Кевина за Шахтер

08.03.24: ЧУ, Колос (2 гола)

05.05.24: ЧУ, Черноморец

10.11.24: ЧУ, Заря

23.11.24: ЧУ, Ингулец

10.12.24: ЛЧ, Бавария

22.01.25: ЛЧ, Брест

02.04.25: КУ, Александрия

06.04.25: ЧУ, Верес

16.04.25: ЧУ, Кривбасс

19.04.25: ЧУ, Колос

27.04.25: ЧУ, Динамо

10.07.25: ЛЕ, Ильвес

25.07.25: ЛЕ, Бешикташ (2 гола)

Кевин в Стамбуле оформил свой второй дубль за «Шахтер».