Лига Европы25 июля 2025, 11:59 | Обновлено 25 июля 2025, 12:00
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Кевин достиг отметки в 15 забитых голов за Шахтер
Кому же забивал талантливый бразилец «горняков»?
25 июля 2025, 11:59 | Обновлено 25 июля 2025, 12:00
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В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде победил турецкий «Бешикташ» со счетом 4:2.
Дублем в составе «Шахтера» отметился Кевин. Бразилец довел количество своих забитых мячей за «горняков» до 15.
Все голы Кевина за Шахтер
- 08.03.24: ЧУ, Колос (2 гола)
- 05.05.24: ЧУ, Черноморец
- 10.11.24: ЧУ, Заря
- 23.11.24: ЧУ, Ингулец
- 10.12.24: ЛЧ, Бавария
- 22.01.25: ЛЧ, Брест
- 02.04.25: КУ, Александрия
- 06.04.25: ЧУ, Верес
- 16.04.25: ЧУ, Кривбасс
- 19.04.25: ЧУ, Колос
- 27.04.25: ЧУ, Динамо
- 10.07.25: ЛЕ, Ильвес
- 25.07.25: ЛЕ, Бешикташ (2 гола)
Кевин в Стамбуле оформил свой второй дубль за «Шахтер».
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