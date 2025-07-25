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Лига Европы
25 июля 2025, 11:59 | Обновлено 25 июля 2025, 12:00
215
1

Кевин достиг отметки в 15 забитых голов за Шахтер

Кому же забивал талантливый бразилец «горняков»?

25 июля 2025, 11:59 | Обновлено 25 июля 2025, 12:00
215
1
Кевин достиг отметки в 15 забитых голов за Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде победил турецкий «Бешикташ» со счетом 4:2.

Дублем в составе «Шахтера» отметился Кевин. Бразилец довел количество своих забитых мячей за «горняков» до 15.

Все голы Кевина за Шахтер

  • 08.03.24: ЧУ, Колос (2 гола)
  • 05.05.24: ЧУ, Черноморец
  • 10.11.24: ЧУ, Заря
  • 23.11.24: ЧУ, Ингулец
  • 10.12.24: ЛЧ, Бавария
  • 22.01.25: ЛЧ, Брест
  • 02.04.25: КУ, Александрия
  • 06.04.25: ЧУ, Верес
  • 16.04.25: ЧУ, Кривбасс
  • 19.04.25: ЧУ, Колос
  • 27.04.25: ЧУ, Динамо
  • 10.07.25: ЛЕ, Ильвес
  • 25.07.25: ЛЕ, Бешикташ (2 гола)

Кевин в Стамбуле оформил свой второй дубль за «Шахтер».

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк статистика Кевин (Шахтер) Бешикташ - Шахтер
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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