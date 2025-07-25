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Лига Европы
25 июля 2025, 11:51 |
191
0

Шахтер впервые забил 10 голов в первых трех матчах еврокубкового сезона

До этой кампании лучшим показателем были 9 забитых мячей

25 июля 2025, 11:51 |
191
0
Шахтер впервые забил 10 голов в первых трех матчах еврокубкового сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде победил турецкий «Бешикташ» со счетом 4:2.

«Шахтер» впервые в своей еврокубковой истории забил 10 голов в первых трех матчах сезона: «Ильвес» – 6, «Бешикташ» – 4.

До этого лучшим показателем были 9 забитых мячей: 2000/01 («Левадия» – 9), 2014/15 («Порту» – 2, «БАТЭ» – 7).

«Шахтер» имеет теперь 3 матча подряд без поражений в еврокубках. Последний раз такое случалось в 2021-22 годах, когда «горняки» также имели подобную серию («Шериф», РБ «Лейпциг», «Селтик»).

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк статистика Бешикташ - Шахтер Ильвес Тампере
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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