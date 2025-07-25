Шахтер впервые забил 10 голов в первых трех матчах еврокубкового сезона

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде победил турецкий «Бешикташ» со счетом 4:2.

«Шахтер» впервые в своей еврокубковой истории забил 10 голов в первых трех матчах сезона: «Ильвес» – 6, «Бешикташ» – 4.

До этого лучшим показателем были 9 забитых мячей: 2000/01 («Левадия» – 9), 2014/15 («Порту» – 2, «БАТЭ» – 7).

«Шахтер» имеет теперь 3 матча подряд без поражений в еврокубках. Последний раз такое случалось в 2021-22 годах, когда «горняки» также имели подобную серию («Шериф», РБ «Лейпциг», «Селтик»).