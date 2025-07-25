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Лига Европы
25 июля 2025, 11:44 | Обновлено 25 июля 2025, 11:45
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1

13 из последних 14 еврокубковых мячей Шахтера забили бразильцы

Сделали это 7 разных футболистов

25 июля 2025, 11:44 | Обновлено 25 июля 2025, 11:45
200
1
13 из последних 14 еврокубковых мячей Шахтера забили бразильцы
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Стамбуле победил «Бешикташ» со счетом 4:2.

Голы в составе «горняков» забили Алиссон, Эгиналду и Кевин (дважды).

Интересным фактом является то, что 13 из последних 14 забитых мячей «Шахтера» в еврокубках забили бразильцы. Причем сделали это 7 разных футболистов.

14 последних голов Шахтера в еврокубках

  • Кевин (ЛЧ, Бавария)
  • Кевин (ЛЧ, Брест)
  • Георгий Судаков (ЛЧ, Брест)
  • Марлон Гомес (ЛЧ, Боруссия Дортмунд)
  • Алиссон (ЛЕ, Ильвес)
  • Кауан Элиас (ЛЕ, Ильвес)
  • Алиссон (ЛЕ, Ильвес)
  • Кевин (ЛЕ, Ильвес)
  • Педриньо (ЛЕ, Ильвес)
  • Невертон (ЛЕ, Ильвес)
  • Алиссон (ЛЕ, Бешикташ)
  • Эгиналду (ЛЕ, Бешикташ)
  • Кевин (ЛЕ, Бешикташ)
  • Кевин (ЛЕ, Бешикташ)

Алиссон уже имеет 8 результативных действий в двух сыгранных матчах в Лиге Европы: 3 гола и 5 результативных передач.

Результативные действия Алиссона в Лиге Европы

  • против Ильвеса: 2 гола и 3 ассиста
  • против Бешикташа: 1 гол и 2 ассиста
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Winner21
Спірт.юа чомусь забув нагадати, як за Судака півЄвропи пропонують Кротам самоскиди злата 
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