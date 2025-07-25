13 из последних 14 еврокубковых мячей Шахтера забили бразильцы

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Стамбуле победил «Бешикташ» со счетом 4:2.

Голы в составе «горняков» забили Алиссон, Эгиналду и Кевин (дважды).

Интересным фактом является то, что 13 из последних 14 забитых мячей «Шахтера» в еврокубках забили бразильцы. Причем сделали это 7 разных футболистов.

14 последних голов Шахтера в еврокубках

Кевин (ЛЧ, Бавария)

Кевин (ЛЧ, Брест)

Георгий Судаков (ЛЧ, Брест)

Марлон Гомес (ЛЧ, Боруссия Дортмунд)

Алиссон (ЛЕ, Ильвес)

Кауан Элиас (ЛЕ, Ильвес)

Алиссон (ЛЕ, Ильвес)

Кевин (ЛЕ, Ильвес)

Педриньо (ЛЕ, Ильвес)

Невертон (ЛЕ, Ильвес)

Алиссон (ЛЕ, Бешикташ)

Эгиналду (ЛЕ, Бешикташ)

Кевин (ЛЕ, Бешикташ)

Кевин (ЛЕ, Бешикташ)

Алиссон уже имеет 8 результативных действий в двух сыгранных матчах в Лиге Европы: 3 гола и 5 результативных передач.

Результативные действия Алиссона в Лиге Европы