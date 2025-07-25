13 из последних 14 еврокубковых мячей Шахтера забили бразильцы
Сделали это 7 разных футболистов
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Стамбуле победил «Бешикташ» со счетом 4:2.
Голы в составе «горняков» забили Алиссон, Эгиналду и Кевин (дважды).
Интересным фактом является то, что 13 из последних 14 забитых мячей «Шахтера» в еврокубках забили бразильцы. Причем сделали это 7 разных футболистов.
14 последних голов Шахтера в еврокубках
- Кевин (ЛЧ, Бавария)
- Кевин (ЛЧ, Брест)
- Георгий Судаков (ЛЧ, Брест)
- Марлон Гомес (ЛЧ, Боруссия Дортмунд)
- Алиссон (ЛЕ, Ильвес)
- Кауан Элиас (ЛЕ, Ильвес)
- Алиссон (ЛЕ, Ильвес)
- Кевин (ЛЕ, Ильвес)
- Педриньо (ЛЕ, Ильвес)
- Невертон (ЛЕ, Ильвес)
- Алиссон (ЛЕ, Бешикташ)
- Эгиналду (ЛЕ, Бешикташ)
- Кевин (ЛЕ, Бешикташ)
- Кевин (ЛЕ, Бешикташ)
Алиссон уже имеет 8 результативных действий в двух сыгранных матчах в Лиге Европы: 3 гола и 5 результативных передач.
Результативные действия Алиссона в Лиге Европы
- против Ильвеса: 2 гола и 3 ассиста
- против Бешикташа: 1 гол и 2 ассиста
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