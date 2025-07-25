В Барселоне дали комментарий по скандальной вечеринке Ямаля

Испанский президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал вечеринку Ламина Ямаля в честь 18-летия:

– Много говорили о вечеринке по случаю 18-летия Ламина Ямала. Как президент, вы бы дали ему какой-нибудь совет или считаете, что критика чрезмерна?

– Это была частная вечеринка, и все, что Ламин делает сейчас, и он это знает, всегда будет в центре внимания и в эпицентре событий. На мой взгляд, он устроил вечеринку по случаю 18-летия, и мне жаль, что я не пошел. Это была необыкновенная вечеринка, все отлично провели время, были очень элегантно одеты. Причина? Им исполнилось 18 лет. Они выбрали этот день, и в этом есть что-то забавное, он провел его с друзьями, с людьми из мира шоу-бизнеса и современного мира, ютуберами, инфлюенсерами, тиктокерами, певцами. В этом смысле я рад, что он устроил хорошую вечеринку. Это было в частной обстановке, потом он пришел на тренировку и тренируется, как никто другой. И в этом смысле ему нечего предъявить. Наоборот, я его поздравляю и рад, что они весело провели время на вечеринке.

Ранее сообщалось о том, что против Ямаля могут подать в суд из-за вечеринки.