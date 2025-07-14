Против Ямаля могут подать в суд из-за вечеринки. Стала известна причина
Ламина обвиняют в найме людей с нарушением роста
13 июля известный игрок сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль отпраздновал свое совершеннолетие громкой вечеринкой.
На празднике Ламина кроме футболистов присутствовали стримеры, инфлуенсеры, музыканты мирового уровня и другие известные персоны.
Однако роскошная вечеринка перспективного вингера «Барселоны» завершилась скандалом.
Ассоциация ADEE обвинила Ламина в найме людей с нарушением роста в качестве развлечения на празднике.
Представители ассоциации пообещали сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности Ямаля за его поступок.
«Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями полностью осуждает наем людей с карликовостью в качестве развлечения на вечеринке Ламина Ямаля. Мы будем действовать как в юридической, так и в социальной плоскости», » заявила Ассоциации людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями.
COMUNICADO OFICIAL | La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo denuncia la contratación de personas con enanismo como entretenimiento en la fiesta de Lamine Yamal.— Asociación ADEE (@adee_esp) July 13, 2025
Actuaremos por la vía legal y social.https://t.co/cAjEH0Fm03
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