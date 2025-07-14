Против Ямаля могут подать в суд из-за вечеринки. Стала известна причина

13 июля известный игрок сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль отпраздновал свое совершеннолетие громкой вечеринкой.

На празднике Ламина кроме футболистов присутствовали стримеры, инфлуенсеры, музыканты мирового уровня и другие известные персоны.

Однако роскошная вечеринка перспективного вингера «Барселоны» завершилась скандалом.

Ассоциация ADEE обвинила Ламина в найме людей с нарушением роста в качестве развлечения на празднике.

Представители ассоциации пообещали сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности Ямаля за его поступок.

«Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями полностью осуждает наем людей с карликовостью в качестве развлечения на вечеринке Ламина Ямаля. Мы будем действовать как в юридической, так и в социальной плоскости», » заявила Ассоциации людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями.