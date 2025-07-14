Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Невероятный отпуск Ламина Ямаля: топ-модели и тусы с Неймаром
Другие новости
14 июля 2025, 04:37 |
167
0

ФОТО. Невероятный отпуск Ламина Ямаля: топ-модели и тусы с Неймаром

Ламин Ямаль готов к новому сезону

14 июля 2025, 04:37 |
167
0
ФОТО. Невероятный отпуск Ламина Ямаля: топ-модели и тусы с Неймаром
Instagram. Ламин Ямаль

Ламин Ямаль проводит лучшее лето в своей жизни — новый контракт с «Барселоной» уже в силе.

Ламин Ямаль, которому вчера исполнилось 18 лет, официально стал игроком первой команды «Барселоны» на долгие годы — его новый контракт действует до лета 2031 года. И это лето он отметил серией ярких поездок после насыщенного сезона, где помог каталонцам дойти до полуфинала Лиги чемпионов и выиграть Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

В июне Ямаль отдыхал на Сицилии, где был замечен с моделью Фати Васкес, старше его на 11 лет. Это вызвало волну слухов, которые он вскоре опроверг.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Затем он отправился в Бразилию, где встретился с Неймаром в его особняке в Рио. Спустя несколько дней — Ибица, яхты, друзья и случайная встреча с Гави.

На этом отпуск не закончился — Ямаль успел слетать и в Марбелью. Несмотря на насыщенное лето, он уже готов к новому сезону и станет одним из первых игроков, начавших предсезонную подготовку. В офисе клуба пройдёт церемония, посвящённая его новому контракту.

Теперь главный вопрос — получит ли Ямаль культовую «десятку» после таких легенд, как Марадона, Роналдиньо и Месси.

По теме:
ФОТО. Неймар купил себе супергеройский автомобиль. Цена впечатляет
Снуп Догг может стать совладельцем футбольного клуба. Вместе с Модричем
ФОТО. Украинская спортсменка покоряет Армению своей красотой
фото lifestyle Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
Футбол | 13 июля 2025, 12:36 1
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо

Юрий Вирт заявил, что хотел бы видеть Гармаша и Рыбалку в «Ниве», но на них не хватит денег

Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Теннис | 13 июля 2025, 07:37 1
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6

Аманда провела пресс-конференцию после поражения в решающем поединке мейджора

Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона
Теннис | 13.07.2025, 21:25
Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона
Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Футбол | 13.07.2025, 08:39
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Названы лучшие на клубном ЧМ-2025: игрок, вратарь и молодой футболист
Футбол | 14.07.2025, 03:17
Названы лучшие на клубном ЧМ-2025: игрок, вратарь и молодой футболист
Названы лучшие на клубном ЧМ-2025: игрок, вратарь и молодой футболист
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
12.07.2025, 06:13 3
Футбол
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
12.07.2025, 01:25 6
Бокс
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
12.07.2025, 17:58 16
Футбол
Джо РОГАН: «Видели гонорар Усика в реванше с Дюбуа? Это космос, фантастика»
Джо РОГАН: «Видели гонорар Усика в реванше с Дюбуа? Это космос, фантастика»
12.07.2025, 05:55 1
Бокс
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
12.07.2025, 10:01 3
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
12.07.2025, 04:45 4
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
13.07.2025, 21:27
Бокс
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
13.07.2025, 06:52
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем