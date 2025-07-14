ФОТО. Невероятный отпуск Ламина Ямаля: топ-модели и тусы с Неймаром
Ламин Ямаль готов к новому сезону
Ламин Ямаль проводит лучшее лето в своей жизни — новый контракт с «Барселоной» уже в силе.
Ламин Ямаль, которому вчера исполнилось 18 лет, официально стал игроком первой команды «Барселоны» на долгие годы — его новый контракт действует до лета 2031 года. И это лето он отметил серией ярких поездок после насыщенного сезона, где помог каталонцам дойти до полуфинала Лиги чемпионов и выиграть Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
В июне Ямаль отдыхал на Сицилии, где был замечен с моделью Фати Васкес, старше его на 11 лет. Это вызвало волну слухов, которые он вскоре опроверг.
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Затем он отправился в Бразилию, где встретился с Неймаром в его особняке в Рио. Спустя несколько дней — Ибица, яхты, друзья и случайная встреча с Гави.
На этом отпуск не закончился — Ямаль успел слетать и в Марбелью. Несмотря на насыщенное лето, он уже готов к новому сезону и станет одним из первых игроков, начавших предсезонную подготовку. В офисе клуба пройдёт церемония, посвящённая его новому контракту.
Теперь главный вопрос — получит ли Ямаль культовую «десятку» после таких легенд, как Марадона, Роналдиньо и Месси.
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