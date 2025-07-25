Бешикташ стал шестым турецким клубом, потерпевшим поражение от Шахтера

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде победил турецкий «Бешикташ» со счетом 4:2.

«Бешикташ» стал шестым турецким клубом, которого побеждал «Шахтер» в еврокубках. До этого «горняки» одерживали победы над «Антальяспором», «Сивасспором», «Фенербахче», «Башакшехиром» и «Коньяспором».

«Шахтер» довел общее количество побед над турецкими командами до девяти (в десяти сыгранных матчах)!

Все матчи Шахтера против турецких команд в еврокубках