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  4. Бешикташ стал шестым турецким клубом, потерпевшим поражение от Шахтера
Лига Европы
25 июля 2025, 11:33 |
382
3

Бешикташ стал шестым турецким клубом, потерпевшим поражение от Шахтера

Кто были предыдущие пять?

25 июля 2025, 11:33 |
382
3
Бешикташ стал шестым турецким клубом, потерпевшим поражение от Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде победил турецкий «Бешикташ» со счетом 4:2.

«Бешикташ» стал шестым турецким клубом, которого побеждал «Шахтер» в еврокубках. До этого «горняки» одерживали победы над «Антальяспором», «Сивасспором», «Фенербахче», «Башакшехиром» и «Коньяспором».

«Шахтер» довел общее количество побед над турецкими командами до девяти (в десяти сыгранных матчах)!

Все матчи Шахтера против турецких команд в еврокубках

  • 1996: КИ, Шахтер – Антальяспор 1:0
  • 2009: ЛЕ, Сивасспор – Шахтер 0:3
  • 2009: ЛЕ, Шахтер – Сивасспор 2:0
  • 2015: ЛЧ, Фенербахче – Шахтер 0:0
  • 2015: ЛЧ, Шахтер – Фенербахче 3:0
  • 2016: ЛЕ, Стамбул Башакшехир – Шахтер 1:2
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Стамбул Башакшехир 2:0
  • 2016: ЛЕ, Коньяспор – Шахтер 0:1
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Коньяспор 4:0
  • 2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер 2:4
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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Андрій Заліщук
22-3 по голам проти турків, ось це сильно
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Singularis
Надо повторить
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-1
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