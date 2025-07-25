Лига Европы25 июля 2025, 11:33 |
382
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Бешикташ стал шестым турецким клубом, потерпевшим поражение от Шахтера
Кто были предыдущие пять?
25 июля 2025, 11:33 |
382
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В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде победил турецкий «Бешикташ» со счетом 4:2.
«Бешикташ» стал шестым турецким клубом, которого побеждал «Шахтер» в еврокубках. До этого «горняки» одерживали победы над «Антальяспором», «Сивасспором», «Фенербахче», «Башакшехиром» и «Коньяспором».
«Шахтер» довел общее количество побед над турецкими командами до девяти (в десяти сыгранных матчах)!
Все матчи Шахтера против турецких команд в еврокубках
- 1996: КИ, Шахтер – Антальяспор 1:0
- 2009: ЛЕ, Сивасспор – Шахтер 0:3
- 2009: ЛЕ, Шахтер – Сивасспор 2:0
- 2015: ЛЧ, Фенербахче – Шахтер 0:0
- 2015: ЛЧ, Шахтер – Фенербахче 3:0
- 2016: ЛЕ, Стамбул Башакшехир – Шахтер 1:2
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Стамбул Башакшехир 2:0
- 2016: ЛЕ, Коньяспор – Шахтер 0:1
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Коньяспор 4:0
- 2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер 2:4
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Комментарии 3
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22-3 по голам проти турків, ось це сильно
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